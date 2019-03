Wie gewohnt haben Microsoft und Sony über ihre Onlinedienste vorgelegt, jetzt zieht auch Nintendo wieder nach. Wir verraten euch hier, welche NES-Klassiker Abonnenten von Nintendo Switch Online im März erhalten.

Nintendo hat die nächste Welle an NES-Spielen bekannt gegeben, die Abonnenten von Nintendo Switch Online an die Hand bekommen. Im März erwarten euch dabei die Klassiker Kid Icarus und StarTropics über den kostenpflichtigen Online-Service.

Eine Ausnahme bildet diesbezüglich jedoch der japanische Markt, denn dort wird es zwar Kid Icarus, nicht jedoch StarTropics geben. Stattdessen wird in Fernost daher Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light und Yie Ar Kung-Fu angeboten. Der Startschuss fällt in allen Regionen jedoch einheitlich am 13. März 2019.

Kid Icarus war zuerst im Jahr 1986 veröffentlicht worden und vermischte Fantasy-Elemente mit der griechischen Mythologie. Als junger Engle namens Pit müsst ihr dabei gegen Medua und ihre Untergebenen antreten. Der Kult-Klassiker ist vor allen Dingen für seinen recht hohen Schwierigkeitsgrad bekannt.

StarTropics erschien im Jahr 1990 und erzählt die Story von Mike Jones, einem Teenager, der nach seinem vermissten Archäologen-Onkel sucht. Gespielt wird in der Top-Down-Perspektive, was dem Spiel eine gewisse Ähnlichkeit zu früheren Zelda-Titeln einbringt. Das Spiel wurde spezielle für den Westen designt und in Japan damals nie veröffentlicht.