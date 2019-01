Die Line-ups von PS Plus und Xbox Live Games with Gold waren für Januar ja bereits bekannt, fehlte also nur noch die Nintendo Switch unter den drei großen Konsolen. Welche NES-Klassiker euch in diesem Monat als Abonnent erwarten, hat Nintendo nun verraten.

Abonnenten von Nintendo Switch Online werden durch die Japaner natürlich auch im neuen Jahr weiter mit NES-Klassikern für lau beglückt. Jetzt hat Nintendo bestätigt, welche Titel euch im Januar erwarten.

So gibt es dieses Mal zwei neue Spiele für euch, darunter auch einer aus einer ganz bekannten Spielereihe der Japaner. Ihr dürft euch nämlich über Zelda II: The Adventure of Link freuen. Der Titel war seiner Zeit für eine doch deutlichere Abkehr vom Originalspiel bekannt und setzt auf ein Side-Scrolling-Format anstatt auf eine Top-Down-Perspektive, wie ihr sie sonst damals von der Zelda-Reihe gewohnt gewesen seid. Für Fans der Reihe ist das Spiel trotzdem oder auch gerade deswegen einen Blick wert.

Der zweite neue NES-Klassiker ist indes Blade Master. Der Titel bietet ein schnellebiges Gameplay und lässt euch geheime Passagen erkunden. Ihr müsst schlussendlich den Plutonium Boss bezwingen, bevor dessen Armee die Welt zerstören kann.

Beide Klassiker sollen ab dem 16. Januar 2019 für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar sein. Einen Trailer, der beide Spiele vorstellt, könnt ihr euch anbei ansehen.