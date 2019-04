Sony und Microsoft haben wie gewohnt vorgelegt, nun zieht Nintendo nach: Jetzt steht fest, welche Titel Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes Switch Online im neuen Monat April an die Hand bekommen.

Auch die Japaner von Nintendo haben nun Nägel mit Köpfen gemacht, was die kostenlosen Titel für Abonnenten von Nintendo Switch Online im April betrifft. Wie gewohnt dürft ihr in Nostalgie verfallen und wieder neue NES-Klassiker auf der aktuellen Konsole genießen. Dabei lässt sich Nintendo dieses Mal nicht lumpen und liefert ungewöhnlicherweise gleich drei NES-Titel ab.

Der namhafteste Vertreter ist dabei sicherlich Super Mario Bros.: The Lost Levels. Der Titel erschient in Japan ursprünglich auch unter dem Namen Super Mario Bros. 2 und wurde später als zu schwierig angestempelt. Im Ergebnis sorgte Shigeru Miyamoto anschließend für ein Redesign und veröffentlichte dieses in hiesigen Gefilden als Sequel zu Super Mario Bros. Die japanische Ursprungsvariante kam später als The Lost Levels im Rahmen von Super Mario All-Stars auf das SNES. Der Titel ist nicht nur für Mario-Verhältnisse recht schwierig, sondern führte auch neue Spielmechaniken wie beispielsweise giftige Pilze und starke Winde ein.

Neben diesem Highlight bekommt ihr via Switch Online außerdem auch Punch-Out!! Feat. Mr. Dream sowie Star Soldier an die Hand. Alle Spiele sollen ab dem 10. April 2019 für Abonnenten zum Download bereit stehen. Einen ersten Trailer gibt es für euch anbei.