Auch im Mai bekommen die knapp zehn Millionen Abonnenten von Nintendo Switch Online wieder frische NES-Klassiker an die Hand. Nintendo hat nun offenbart, um welche Spiele es sich handeln wird.

Nintendo hat die nächsten NES-Titel bekannt gegeben, die Abonnenten von Switch Online im Rahmen ihres Abonnements ohne zusätzliches Entgelt an die Hand bekommen. Dabei handelt es sich dieses Mal um gleich drei Klassiker früherer Tage.

Auf der offiziellen Webseite zum Service ist nun zu lesen, dass die nächsten NES-Titel im Zuge des Angebots Donkey Kong Jr., VS. Excitvebike und Clu Clu Land sein werden. Zuvor waren über den Dienst mit beispielsweise Punch-Out!!, Super Mario Bros., Metroid oder The Legend of Zelda zahlreiche absolute Hits früherer Tage verfügbar geworden.

Donkey Kong Jr. ist von den Neuzugängen sicherlich der namhafteste Titel. Der populäre Plattformer ist ein Sequel des bereits via Switch Online erhältlichen Donkey Kong und wartet mit einem einmaligen Ereignis in der Videospielgeschichte: Es ist das einzige Spiel, in dem Kult-Klempner Mario tatsächlich einmal als Antagonist auftritt. Die Kultfigur hat den Vater von Donkey Kong Jr. gefangen genommen und der Junior muss diesen im Spielverlauf befreien.

VS. Excitebike ist eine verbesserte Version von Excitebike und lässt zwei Spieler gegeneinander antreten. Auch der Strecken-Editor ist mit an Bord. Clu Clu Land rundet das neue Line-up ab und setzt auf Protagonistin Bubbles, die unzählige Rätsel lösen muss.