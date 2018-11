Auch Abonnenten von Switch Online erhalten ja nun regelmäßig neue Titel an die Hand, in diesem Fall Klassiker der NES-Ära. Jetzt wurde das Line-up für November bekannt gegeben.

Wer ein Abo von Nintendo Switch Online abgeschlossen hat, der bekommt im aktuellen Monat November gleich drei neue NES-Klassiker an die Hand. Mit dabei ist auch ein namhafter Vertreter.

Die Rede ist in diesem Fall vom klassischen Action-Adventure Metroid aus dem Jahr 1986, das seinen Weg nun via Switch Online auf die aktuelle Hybrid-Konsole von Nintendo findet. Fans der Metroid-Reihe, welche die Anfänge von Samus noch einmal ergründen wollen, bekommen dazu nun die passende Gelegenheit.

Dazu gesellen sich die weiteren Titel Mighty Bomb Jack und TwinBee. Alle drei Titel erscheinen über den Online-Dienst am 14. November 2018 und erweitern ab dann das Line-up, welches weitere Klassiker wie Donkey Kong, Super Mario Bros. 3 oder The Legend of Zelda umfasst.

Der Online-Dienst zur Switch war erst Mitte September dieses Jahres gestartet.