Im Rahmen einer Direct-Konferenz in der vergangenen Nacht hat Nintendo bestätigt, worauf viele Retro-Fans gewartet haben: Switch Online wird künftig auch mit SNES-Titeln versorgt!

Es hatte sich gerüchteweise abgezeichnet und die Hoffnungen von Retro-Fans waren entsprechend groß, nun ist es auch offiziell: Der Online-Service der Switch wird für Abonnenten künftig nicht mehr nur NES-Klassiker, sondern auch SNES-Titel bereit halten.

Der Start fällt dabei bereits phänomenal aus, denn schon ab dem heutigen 05. September bietet Nintendo satte 20 (!) erste SNES-Titel direkt für Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Dienstes an. Das Line-up könnt ihr im Einzelnen der obigen Grafik entnehmen, welche alle zunächst verfügbaren SNES-Spiele auf Switch Online auflistet. Mit dabei sind auch Klassiker wie Super Mario Kart, F-Zero, The Legend of Zelda: A Link to the Past oder Super Mario World.

Passend zur Ankündigung der SNES-Spiele hat Nintendo auch einen SNES-Controller für die Switch angekündigt; dieser kommt für 30 Dollar in den Handel. Das Angebot an SNES-Retro-Titeln via Switch Online soll nun monatlich ausgebaut und um neue Titel erweitert werden.