Mit Spannung war die E3-Direct von Nintendo auch deshalb erwartet worden, weil schon länger Gerüchte um neue Modelle der Switch im Netz umher geistern. Eine Ankündigung blieb jedoch aus, was aber laut einem neuen Bericht nicht heißt, dass es die beiden neuen Konsolen nicht doch noch 2019 geben wird.

Nintendo fokussierte sich in der E3-Ausgabe der Direct-Konferenz ausschließlich auf Software, die noch 2019 oder spätestens Anfang 2020 für die Switch erscheinen wird. Die Hardware an sich spielte kein Thema, auch wenn es Gerüchte um neue Switch-Modelle gibt. Diese erhalten nun noch im Laufe der E3 2019 neue Nahrung.

Es ist mal wieder ein Bericht des renommierten Wall Street Journal, das als eine zuverlässige Quelle bereits in der Vergangenheit über die neuen Konsolenmodelle berichtete. Dabei hält man weiterhin die These aufrecht, Nintendo wird ein kostengünstigeres Mobil-Modell der Switch ebenso wie eine leistungsstärkere neue Variante auf den Markt bringen.

Diese These wird nun durch die neue Tatsache gestützt, dass Nintendo offenbar die Switch-Produktion neu strukturiert und wieder nach oben gefahren hat - sowohl des bekannten als auch der neuen Modelle. Diese sollen nun nicht mehr in China gefertigt werden, was seinen Grund in der Politik von US-Präsident Donald Trump hat. Die USA haben im Handelsstreit mit China zuletzt etliche Wirtschaftsgütern mit saftigen Zöllen belegt, darunter auch dort produzierte Konsolen.

Im Vorgriff auf die geplante Markteinführung der neuen Switch-Modelle soll Nintendo deshalb die Produktion von China nach Südostasien verlagert haben - zumindest in Teilen. Dabei beruft sich das Magazin auf mehrere Quellen in der Produktionskette. Durch die Umstrukturierung sollen die finanziellen Mehrkosten durch den Handelsstreit begrenzt werden.