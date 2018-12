NieR: Automata hat sich als echter Überraschungserfolg entpuppt. Wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, kann sich jetzt aber noch etwas gedulden, denn die Macher haben jetzt eine neue Edition des Titels angekündigt.

2017 für PC und PS4 veröffentlicht, erschien NieR: Automata in diesem Jahr auch für die Xbox One. Die beiden ursprünglichen Plattformen, also PC und PlayStation 4, werden nun mit der neuen Game of the YoRHa Edition versorgt, die jetzt offiziell angekündigt wurde.

Director Yoko Taro persönlich hatte eine solche neue Version bereits im Laufe des Wochenendes bestätigt, jetzt folgte jedoch die formale Ankündigung durch das Unternehmen samt Bekanntgabe eines Erscheinungstermins. Wer sich den Titel von PlatinumGames, der mittlerweile ja bei über 3,5 Millionen Verkäufen liegt, noch nicht zugelegt hat, kann sich auf PC und PS4 nun auch bis zum 26. Februar 2019 gedulden.

Die dann erscheinende Game of the YoRHa Edition des Spiels wird nicht nur das Hauptspiel, sondern darüber hinaus auch die Erweiterung. mit dem eingängigen Namen "3C3C1D119440927" sowie das Machine Mask Accessory beinhalten. Zudem sind vier Pod-Designs an Bord: Grimoire Weiss, Vintage Gray, Red Vintage und der Cardboard Pod. Wer auf der PS4 zuschlägt, erhält außerdem auch noch ein dynamisches Theme und eine Auswahl von 15 PSN-Avataren und den Pod-Console-Skin; PC-Käufer via Steam erhalten als Goodie zwei Wallpaper.