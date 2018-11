Game of the YoRHa Edition kommt!

Es gibt einen Hinweis auf eine spezielle Version von NieR: Automata. Diese trägt den Namen Game of the YoRHa Edition und enthält das Hauptspiel sowie DLC-Inhalte.

Das japanische Action-Rollenspiel NieR: Automata hat im letzten Jahr keine Game of the Year Edition erhalten, aber ein neuer Hinweis deutet jetzt auf eine weitere spezielle Edition hin. Laut einem Eintrag vom Entertainment Software Rating Board (ESRB) wird diese Game of the YoRHa Edition genannt und für PlayStation 4 und PC erscheinen.

Vermutlich ist die aktuelle Fassung für die Xbox One inhaltsgleich und somit wird es auf der Konsole von Microsoft keine erneute Veröffentlichung geben. Eine offizielle Ankündigung vom Publisher Square Enix gibt es bisher noch nicht. Durch die guten Verkaufszahlen und der positiven Kritik sollte diese Edition aber keine große Überraschung darstellen.

Bei NieR: Automata handelt es sich um einen Titel von Yoko Taro, der von PlatinumGames entwickelt wurde. Angesiedelt ist das Rollenspiel in demselben Universum wie NieR, einem Ableger der Drakengard-Reihe.