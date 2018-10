Neuer DLC "The Lair of the Lost Lord" angekündigt

Bandai Namco hat mit "Lair of the Lost Lord" einen weiteren DLC für Ni no Kuni 2: Schicksal eines Königreichs angekündigt.

Mit "The Lair of the Lost Lord" erscheint im Winter 2018 ein neuer DLC für Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs. Besitzer des Season Pass müssen für den Zusatzinhalt natürlich nichts mehr zahlen. In den Schotterruinen ist ein mysteriöses Tor erschienen, das zur Wurzel einer sich weit verbreitenden Verderbnis führt - dem Labyrinth. Der geheimnisvolle Herrscher dieses Labyrinths plant mithilfe dieser Verderbnis das gesamte Königreich zu zerstören.



In dem neuen DLC müsst ihr das Labyrinth betreten und euch den lauernden Schrecken und Gefahren stellen, um den Plänen des Herrschers Einhalt zu gebieten und den Frieden in Minapolis zu gewährleisten.



Darüber hinaus hab Bandai Namco ein neues System angekündigt, das eure Kampffertigkeiten der verbessern wird. Diese neuen Power-Ups werden aus den Erinnerungen der auf der Reise getroffenen Menschen erworben. Weitere Informationen wird der Publisher bald bekannt geben. Zu den oben genannten Inhalten gehören auch mehr als 80 neue Ausrüstungsgegenstände, neu hinzugefügte Quests, die die Hintergrundgeschichte einiger Hauptfiguren enthüllen und ein zurückkehrender Feind…