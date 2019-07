Die JRPG-Reihe Ni no Kuni hat mittlerweile zwei Teile hervor gebracht, die überraschend erfolgreich unterwegs waren. Kein Wunder also, dass die Serie nun abermals fortgesetzt wird.

Bislang gibt es an und für sich noch kaum Details zu einem neuen Teil der Reihe Ni no Kuni. Fest steht gegenwärtig nur: Die Arbeiten an Ni no Kuni 3 sind mittlerweile in vollem Gange. Dieser Umstand wurde nun durch Akihiro Hino, dem President von Entwickler Level-5, in einem Interview mit dem japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei bestätigt.

Die JRPG-Reihe ist vor allen Dingen für ihre ansehnliche Ästhetik sowie das äußerst gelungene Kampfsystem bekannt. Beide Kennzeichen dürften auch beim neuen Teil der Rollenspiel-Reihe wieder eine gewichtige Rolle spielen, jedoch auch weiterentwickelt werden.

Überhaupt gewinnt die Marke von Level-5 immer mehr an Gewicht. In Japan erscheint im August auch ein Animefilm rund um Ni no Kuni, zu dem ihr euch weiter unten auch einen ersten Trailer ansehen könnt.

Was das neue Spiel betrifft, so wird dieses laut Hino "irgendwann" nach diesem Film erhältlich sein. Theoretisch wäre damit ein Release ab September denkbar, doch damit solltet ihr wohl eher nicht rechnen. In diesen Monat fällt bereits die Veröffentlichung des Switch- und PS4-Remasters des ersten Teils der Serie und die Arbeiten für den dritten Teil dürften eher noch einige Zeit länger in Anspruch nehmen.