Im Jahr 2013 erschien Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin für die PS3. Nach dem Erfolg des späteren Sequels könnte der erste Teil nun für aktuelle Plattformen neu aufgelegt werden.

Für Bandai Namco könnte es im Vorfeld der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles vermutlich besser laufen, denn es scheint fast so, dass nahezu alle relevanten Ankündigungen vorab ins Netz geleakt werden. Nachdem Screenshots des neuen Tales of Arise zu sehen waren und mit Elden Ring der neueste Titel von From Software in Kooperation mit Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin geleakt wurde, scheint Selbiges nun auch auf ein Remaster von Ni no Kuni zuzutreffen.

Schenkt man aktuellen Berichten im Netz Glauben, dann wird Bandai Namco Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin Remastered offiziell auf der E3 2019 ankündigen. Diese Neuauflage des ursprünglich für PS3 veröffentlichten Rollenspiels soll für PC und PS4 sowie möglicherweise für Xbox One erscheinen. Das legt entsprechendes Material nahe, das via Gaming-Forum ResetEra geleakt wurde. Zudem ist via Twitter auch von einer Umsetzung für die Switch von Nintendo die Rede.

Im Gegensatz zu den anderen Remastered-Versionen soll die Switch-Fassung aber über eine geringere Grafikpracht verfügen. Ein Unterscheidungsmerkmal könnte hier insoweit die fehlende 4K-Unterstützung sein, weshalb in Bezug auf die Switch das Wort "Remastered" in der Namensbezeichnung fehlt.

Das Original war von Level-5 entwickelt und von Bandai Namco für die PS3 veröffentlicht worden. Seit dem Release im Jahr 2013 war das Spiel anschließend weiter der betagten Sony-Konsole vorbehalten. Ein Hauptmerkmal des Titels waren unter anderem die wunderschönen Cutscenes des berühmten Studio Ghibli. Das Sequel Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs wurde im März 2018 veröffentlicht und war seither überraschend erfolgreich.

Über die weitere Entwicklung dieses Gerüchts halten wir euch im Rahmen der E3 2019 natürlich auf dem Laufenden.