New Tales from the Borderlands

Erst letzte Woche wurde New Tales from the Borderlands auf der Gamescom Opening Night angekündigt. Und wenn alles nach Plan läuft, dauert es nicht mehr lange, bis der interaktive Film-Spiel-Ableger schon am 21. Oktober generationenübergreifend für PC, Playstation, Xbox und sogar Switch erscheint. Die Entwickler haben uns einen ersten Blick in ihr Spiel gewährt.

New Tales from the Borderlands wird kein direkter Nachfolger zu Tales from the Borderlands. Es gibt neue Helden, eine neue Geschichte, sogar das Entwicklerstudio ist ein anderes. Wurde der Vorgänger noch bei Telltale Games ersonnen, als diese gerade nach The Walking Dead und Game of Thrones auf dem Höhepunkt ihres Schaffens standen, entsteht der Nachfolger nun bei Gearbox Software selbst, genauer gesagt deren kanadischer Dependance Gearbox Quebec. Laut eigener Aussage habe man sich aber zahlreiche personelle Verstärkung geholt durch Mitarbeiter, die schon an der Geschichte des ersten Teils maßgeblich mitgeschrieben haben.

Schauplatz ist die umkämpfte Metropole Prometheas, die zuletzt in Borderlands 3 schon eine gewichtige Rolle einnahm. Im Mittelpunkt stehen drei „sympathische Loser“, wie sie die Entwickler nennen: Da ist zum einen die technisch versierte Wissenschaftlerin Anu, ihr reichlich selbstverliebter Halbbruder Octavio, der sich selbst für den geilsten Typen von ganz Meridian City hält, und schließlich die aufbrausende Fran, die an einen schwebenden Rollstuhl gefesselt ist und jeden mit einem Becher Frogurt bewirft, der ihr blöd kommt.

Fran hat gerade ihren Frogurt-Laden bei einem Angriff verloren und sinnt nun auf Rache an denen, die dafür verantwortlich sind. Und wenn das nicht klappt, sieht Plan B vor, aus den Typen von der Versicherung so lange die Sch* rauszuprügeln, bis sie für den Schaden aufkommen. Octavio wiederum ist so von sich selbst überzeugt, dass er gar nicht merkt, dass ihn jeder für einen Versager hält. Oder überhaupt nicht wahrnimmt. Und die geniale Tüftlerin Anu, vollständiger Name: Anuradha Dahr, träumt von der Erschaffung einer besseren, friedvolleren Welt. Indem sie neue Waffen erfindet.

Möge der Saft mit euch sein

Unschwer zu erkennen: New Tales trägt den für die Serie typischen absurden Humor bereits in seiner Veranlagung. Dort sieht es ansonsten wie gewohnt aus: Ihr trefft Entscheidungen und amüsiert euch über deren Konsequenzen. Dass die Entwickler während des Interviews mehrfach betonen, dass fast jede Entscheidung früher oder später große oder kleine Auswirkungen auf die Handlung nimmt, könnte darauf hindeuten, dass sie dieses Mal tatsächlich eine größere Rolle spielen, als das noch bei Telltale der Fall war, wo zwar immer notiert wurde, dass sich irgendeine Person „das merken wird“, man aber kaum mitkriegte, wann sie sich wieder daran erinnert.

Ist aber letztlich auch egal, denn schon das erste Tales from the Borderlands lebte nicht im Geringsten von seiner Interaktivität oder verzweigenden Handlungen, wie sie etwa bei Quantic Dream und Supermassive Games zum Markenzeichen gehören, sondern von seinem herrlich schrulligen Humor und den irrwitzigen Actionszenen, an denen sich selbst die meisten Hollywood-Filme jüngerer Zeit ein dickes Beispiel nehmen können. Das tollkühne Autorennen! Oder der Pantomime-Shootout mit Fingern statt Pistolen! Abhängig von solcherlei Blödsinn wird letzten Endes auch der Nachfolger entweder stehen oder fallen.

Doch es halten auch einige Neuerungen ins Spiel Einzug. Abgesehen von einer bitternötigen neuen Grafik-Engine, die natürlich dem Cel-Shading-Look der Serie treu bleibt, diese aber zeitgemäßer inszeniert, betrifft das vor allem die Animationen, für die erstmals aufwändiges Motion-Capturing mit echten Schauspielern betrieben wurde. Diese hätten die Produktion für größere Probleme gestellt, plaudern die Entwickler aus dem Nähkästchen, fielen doch die Dreharbeiten genau in den Ausbruch der Corona-Pandemie und mussten daher unter verschärften Sicherheitsbedingungen stattfanden. Man habe sogar das Drehbuch in einigen Szenen anpassen müssen, was sich aber nicht negativ aufs Spiel ausgewirkt haben soll, sondern lediglich verschärfte Kreativität bei der Planung erforderlich machte.

Außerdem wird es abseits von Entscheidungen und Quicktime-Events zusätzliche Spielmechaniken geben, wie etwa eine Art „Kampfsystem“, das Konflikte nicht mit Fäusten oder Waffen, sondern durch friedliches Ausfechten mit kleinen Spielzeugfigürchen austrägt. In der Szene, die uns die Entwickler vorführen, trifft die Heldengruppe bei ihrer Flucht durch die Kanalisation auf eine Wache, die uns entdeckt, weil der Metal-Gear-Trick mit dem wandelnden Pappkarton in Wirklichkeit dann doch nicht so gut funktioniert wie es in Videospiellogik scheint.

New Tales from the Borderlands - Ankündigungs-Trailer zum neuen Abenteuer 2K und Gearbox Software gaben heute bekannt, dass New Tales from the Borderlands, ein neues, eigenständiges und auf Auswahlmöglichkeiten basiertes Story-Abenteuer, das im Borderlands-Universum angesiedelt ist, weltweit ab dem 21. Oktober 2022 verfügbar sein wird. Und das geht natürlich nicht ohne Trailer.

Es droht das Game Over, doch dann erkennt die Wache die angesagte Actionfigur, die Octavio zufällig dabeihat, und lässt sich von seiner Begeisterung dafür hinreißen. Er fordert uns zum Duell. Mit Spielzeugpüppchen. Solcherlei Kämpfe wirken wie eine spitzbübische Parodie auf einschlägige Beat-em-ups, sind spielerisch jedoch simpel genug gestrickt, um nicht vom eigentlichen, handlungsgetriebenen Gameplay abzulenken. Ihr könnt sogar im Spielverlauf immer neue Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten sammeln. Wenn ihr auf solcherlei Abwechslung nicht steht, könnt ihr Mini-Games wie dieses (die Entwickler versprechen, dass es noch weitere gibt) auch auslassen.

Am Ende des gezeigten Kapitels finden die drei Helden schließlich eine der Kammern (Vaults), um die sich alles im Univserum von Borderlands dreht und die von mysteriösen Alien-Robotern bewacht wird – vielleicht ein neuer Feind? Die Kammer beherbergt offenbar ein Portal (oder um es mit den Worten von Fran zu sagen: „Es ist so schön, ich sollte einen Frogurt danach benennen“), das die drei … nun, wohin sie dadurch teleportiert werden, erfahren wir erst am 21. Oktober, wenn New Tales from the Borderlands erscheint.