Das langjährige MMORPG Neverwinter wird noch lange nicht müde, denn Perfect World Entertainment hat für das Free-to-Play-Spiel nun den nächsten größeren Inhalt angekündigt.

Noch im Laufe dieses Frühlings soll mit "Undermountain" das nächste größere Add-on zu Neverwinter auf dem PC veröffentlicht werden. Verantwortlich dafür zeichnet natürlich wie gewohnt das Entwicklerstudio Cryptic Studios, wie Perfect World Europe heute per Pressemeldung ankündigte. Selbstverständlich erscheint die neue Erweiterung zu einem späteren Zeitpunkt dann auch für die Konsolenversionen auf PS4 und Xbox One.

Was erwartet Spieler in "Undermountain" konkret? In der Ankündigung ist von einer Erhöhung der Stufenobergrenze auf 80 ebenso die Rede, wie von fünf neuen Abenteuerzonen, einem neuen Social Hub im Gasthaus zum Gähnenden Portal, ein neue Endgame-Gewölbe, eine Überarbeitung aller Klassenkräfte und -talente und ein optimiertes und angepasstes Segenssystem. Zudem wird die Beuteerfahrung und es gibt weitere Neuerungen, die bislang noch nicht im Detail vorgestellt wurden.

Kurzum: Die Macher versprechen euch mit "Undermountain" nicht weniger als die bislang größte Erweiterung zum kostenlos spielbaren MMORPG auf Basis des Dungeons-&-Dragons-Universums.

Thematisch geht es um Folgendes: Eine unbekannte Macht lockt euch mit Visionen eurer größten Wünsche in die weiten Hallen des Unterbergs, doch sobald ihr in diese nahezu endlosen Tiefen hinabsteigen, stoßt ihr auf eine unheilvolle Wahrheit. Diese könnt ihr in den erwähnten fünf neuen Zonen ergründen, die sich über mehrere Ebenen des Unterbergs erstrecken. Außerdem wurde auch die Stufenskalierung in älteren Zonen verbessert. Beim neuen Endgame-Gewölbe handelt es sich um den "Horts des Wahnsinnigen Magiers".

Ab dem 01. März soll "Undermountain" auf dem Test-Server spielbar sein. Via Twitch Prime gibt es für alle Neverwinter-Spieler losgelöst vom DLC auch neue Pakete. Das nächste Paket erscheint mit dem "Gefleckten Zorndrachen" ab sofort und ist bis zum 18. März erhältlich. Das letzte Paket erscheint dann ab dem 19. März.