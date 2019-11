Seit 2013 ist das Online-Rollenspiel Neverwinter mittlerweile für den PC erhältlich, doch ein Ende ist längst nicht in Sicht. Perfect World Entertainment hat nun nämlich mit "Infernal Descent" das nächste große Add-on angekündigt.

In einer Pressemeldung haben Perfect World Entertainment und die Entwickler der Cryptic Studios nun "Infernal Descent" angekündigt. Dabei handelt es sich um das nächste große Add-on zum langjährigen MMORPG Neverwinter, welches am 21. Januar 2020 zunächst auf dem PC erscheinen soll. Wie gewohnt erscheint eine Konsolenfassung für PS4 und Xbox One dann zu einem späteren Zeitpunkt.

Das neue Add-on liefert euch in Neverwinter die erste Kampagne für Stufe-80-Charaktere, ein neues Endgame-Gewölbe und das in die Tiefen der Höllen gerissene Vallenhas-Anwesen als neue Abenteuer-Zone. Bereits am heutigen 21. November startet in der PC-Fassung des Spiels als Einstimmung das neue In-Game-Event "Höllengrube". Dieses dauert drei Wochen und bietet euch die Chance, eure Kräfte mit den Schrecken der unteren Ebene zu messen.

Worum geht es thematisch in der neuen Erweiterung? In Faerûn bricht das Chaos aus, als das Vallenhas-Anwesen mitsamt dem Umland nach Avernus, der ersten Ebene der Neun Höllen, versetzt wird. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Blutkrieges, einem immerwährenden Konflikt zwischen Dämonen und Teufeln. Ihr begebt euch zusammen mit dem Paladin Alric Vallenhas und der Bardin Etrien Sael auf eine große Quest in die Neun Höllen, um dort das Vallenhas-Anwesen vor dämonischen Eindringlingen zu schützen.