Ursprünglich wurde Neverwinter bereits 2013 für den PC veröffentlicht. Seither hält sich das RPG erfolgreich auf der Plattform und ist zudem auch für PS4 und Xbox One verfügbar geworden. Jetzt steht die nächste große Erweiterung an.

In einer Pressemeldung hat Prefect World Europe mit Neverwinter: The Heart of Fire die nächste große Erweiterung zum langjährigen Rollenspiel angekündigt. Diese wird ab dem 15. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erscheinen.

Im Add-on zum kostenlos spielbaren MMORPGs verschlägt es euch abermals in die Welt der Vergessenen Reiche, wo ihr auf bekannte Charaktere der Acquisitions Incorporated trefft. Geschrieben wurde das Abenteuer von Jerry Holkins und Mike Krahulik, den Gründern von Penny Arcade, und mit dabei sind beispielsweise Omin Dran, Jim Darkmagic und Walnut Dankgrass - die im Original respektive von Holkins, Krahulik und Amy Falcone vertont wurden. In der Kampagne werdet ihr die Karriereleiter des berühmten Abenteuerunternehmens erklimmen, vom eifrigen Praktikanten bis zu einem erfahrenen und vollwertigen Mitglied des Teams.

Über den gesamten Stufenaufstieg werden sich die neuen Inhalte erstrecken. Bereits auf Stufe 15 werdet ihr mit dem markanten Humor von Acquisitions Incorporated konfrontiert. Zudem wurde in dieser Erweiterung das Berufssystem von Grund auf überarbeitet und erlautbes euch nun, eure eigene Werkstatt zu leiten. Ferner wird es zahlreiche Verbesserungen an der Klassenbalance und an den Belohnungen geben, die Anfang nächsten Jahres im Zuge der Erweiterung auf den Konsolen implementiert werden.