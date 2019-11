Erst vor wenigen Tagen wurde Need for Speed Heat für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Für EA bedeutet der neue Teil der Rennspiel-Reihe offenbar die Rückkehr zu alter Stärke.

Need for Speed war einst der Inbegriff einer erfolgreichen Rennspiel-Marke, doch vor allen Dingen die letzten Teile blieben dann doch hinter den Erwartungen von Enwicklern und Publisher EA zurück. Vor wenigen Tagen startete nun Need for Speed Heat durch und offenbar kann Electronic Arts mit diesem Teil dann doch zur alten Stärke zurückkehren.

Wie im Rahmen eines Tweets der Macher jetzt bestätigt wurde, hat sich der Verkaufsstart von Need for Speed Heat als sehr erfolgreich entpuppt. Binnen der ersten Woche nach dem Release soll der aktuelle Teil des Franchise einen neuen Rekord aufgestellt haben; die Spielerzahlen seien demnach so hoch wie zuvor noch nie innerhalb der Serie in der aktuellen Konsolengeneration gewesen - und diese neigt sich bekanntermaßen bereits dem Ende entgegen.

#NFSHeat set a new record during the first week with more of you playing this game than any other NFS title this generation. Thanks to our community for bringing the Heat! pic.twitter.com/4BhGpdKsup — Ghost Games (@GhostGamesEA) 18. November 2019

Die Spielerzahlen spiegeln damit offenbar auch das Bild wieder, das sich in den ersten Software-Charts zuletzt bereits abgezeichnet hatte. Der in Miami angesiedelte Racer hatte beispielsweise in der Schweiz Platz 1 der Charts erklommen - noch vor Hideo Kojimas lang ersehnten Titel Death Stranding. In Großbritannien kletterte der Racer auf Rang 5.

Need for Speed Heat ist der vierte Serienableger in dieser Konsolengeneration. Der direkte Vorgänger Need for Speed: Payback hatte zuvor am meisten Kritik einstecken müssen und wird gemeinhin als der Tiefpunkt des Franchise betrachtet. Mit Need for Speed Heat könnte EA und Ghost Games nun der Turnaround gelungen sein.

Unser Need for Speed Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen.