EA legt in seinen Titeln immer sehr viel Wert auf den Soundtrack. Vor allen Dingen die FIFA-Reihe hat diesbezüglich Kult-Status erreicht, doch auch das neue Need for Speed Heat soll dem in nichts nachstehen.

Und so haben Publisher EA und Ghost Games jetzt den kompletten Soundtrack des neuen Rennspiels vorgestellt. Ihr wollt wissen, was es alles auf die Ohren gibt? Dann solltet ihr für einen ersten Überblick natürlich weiterlesen; ansonsten empfiehlt sich aber auch ein Besuch bei den weit verbreiteten Diensten Spotify, Apple Music und Deezer, denn dort ist der Soundtrack ab sofort verfügbar und kann vorab angehört werden.

Der Soundtrack besteht aus satten 58 Songs, unter denen sich unter anderem French Montana mit der neuen, in Zusammenarbeit mit Cardi B und Post Malone entstandenen Single "Writing on the Wall" befindet. R&B-Newcomerin Melii und EDM-Größen wie Chase & Status sind weitere namhaftere Interpreten des Soundtracks, der für jeden Musikgeschmack etwas Passendes bieten soll.

Außerdem auch auch Spielmusik vom brasilianischen Komponisten Pedro Bromfman enthalten, der unter anderem für seine Arbeit an der Netflix-Serie "Narcos" sowie an "Elite Squad" bekannt ist.

Der Soundtrack von Need for Speed Heat im Überblick:

Momma I Hit A Lick by 2 Chainz ft. Kendrick Lamar

Pro by Alvaro Diaz

303 by Anna Lunoe

Don't Stop Get It by Bear Grillz ft. Bok Nero

Worryin’ Bout Me by BJ The Chicago Kid ft. Offset

So What by Blac Youngsta

Mercedes by BlocBoy JB

LS6 by BlumBros x MAKJ

Carnavalera by Bomba Estéreo ft. Systema SolarCon Mucho Son by Bomby, Apache

Linked by Bonobo

Tooth And Nail (ONEDUO Remix) by Bumbasee

Collateral Damage by Burna Boy

Murder Music by Chase & Status ft. Kabaka Pyramid

Viaje en Dub by Danay Suárez

Back It Up, Drop It by DeeWunn and Leo Justi

BIRDZ by Denzel Curry ft. Rick Ross

Pica by Deorro, Elvis Crespo & Henry Fong

Bubble Up by Diplo

Reload by Eve ft. Konshens

LIITA by Felix Jaehn & Breaking Beattz ft.Brother Leo

Writing on the Wall by French Montana ft. Post Malone & Cardi B

Hazle Completo El Cuento by Gente de Zona ft. El Micha

Poquito A Poco by Gente de Zona ft. Zion & Lennox

Coisa Boa by Gloria Groove

Hive by Impish

Tu Manera by INNA

Turn Up by Joel Fletcher & Reece Low ft. Savage

Like This by KANDY & Nonsens

Guitar Track by Kings Of The Rollers

Levantate by KLTR

Out The Mud by Lil Baby & Future

Mama / Show Love by Logic ft. YBN Cordae

el Diablo by Machine Gun Kelly

Nirvana by Maejor, Yashua & Jeon

Copy by Melii ft. Odalys

Frágil by MNKYBSNSS

Otro Lugar by MNKYBSNSS

100 Bands by Mustard ft. Quavo, 21 Savage, YG & Meek Mill

REDLIGHT by NGHTMRE & A$AP Ferg

Man’s First Inhibition by NGHTMRE & ZHU ft. Kidd Keem

Pay Day by Noma$

Rock And Roll by NVDES

Work It Out by Party Favor & Good Times Ahead

Reach For Me by Party Favor & graves

Pegadito by Play-N-Skillz

Save the Youth by Radamiz ft. History & Tedy Andreas

Goddess Gang by Sa-Roc

Swing by SOFI TUKKER

Playa Grande by SOFI TUKKER & Bomba Estéreo

A Caged Bird/Imitations of Life by The Cinematic Orchestra

Turning It Up For The Sunshine (Friend Within Remix) by The Tribe Of Good

Fading by Toro y Moi

Ordinary Pleasure by Toro y Moi

Say Yeah by TroyBoi

Easy by Tycho

Novocaine by Valentino Khan x Kayzo

Doin' It For Time by Whiney ft. Kwam

Need for Speed Heat wird ab dem 08. November 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.