Need for Speed

Schon länger verdichteten sich die Anzeichen, dass es noch 2019 ein neues Need for Speed geben wird. Die offizielle Vorstellung soll nun sogar noch vor der gamescom in Köln über die Bühne gehen.

Das nächste Need for Speed wird in Kürze vorgestellt! Noch vor der gamescom soll das neue Spiel in der aktuellen Woche präsentiert werden. Das legt ein mittlerweile gestarteter Countdown auf der offiziellen Webseite von Publisher Electronic Arts nahe.

Ab dem 14. August - sprich: diesen Mittwoch - soll klar sein, wie das neue Need for Speed heißen und was dieses zu bieten haben wird. Ein Leak hatte zuletzt bereits nahegelegt, dass das Spiel den Namen Need for Speed Heat tragen soll. Ein österreichischer Händler hatte den Titel bereits entsprechend in das eigene Portfolio aufgenommen, ehe dieses kurzerhand wieder aus dem Netz verbannt wurde.

Der Publisher hatte zuvor bereits einen Release noch in 2019 in Aussicht gestellt, das Entwicklerteam ließ die E3 in Los Angeles bzw. das hauseigene Event EA Play zunächst noch aus. Auf der gamescom könnte es nun endlich handfeste Szenen zu sehen geben, die Ankündigung wird aber noch vor der Messe erfolgen.