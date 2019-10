Electronic Arts überlässt der NBA-2K-Reihe vorerst kampflos das Feld - schon wieder! Zum wiederholten Mal hat sich der Publisher nun dazu entschlossen, einen aktuellen Ableger der Basketball-Reihe NBA Live gar nicht erst auf den Markt bringen zu wollen.

Wer sich schon fragte, bis wann mit dem Release von NBA Live 20 als Konkurrenzprodukt zu NBA 2K20 zu rechnen ist, kann sich nun ganz entspannt zurücklehnen und braucht nicht weiter darüber nachdenken. Die Antwort ist mittlerweile nämlich ganz einfach: NBA Live 20 kommt gar nicht auf den Markt. Schon wieder hat EA einen Ableger der Sportspielreihe vor dem Release eingestampft - zum mittlerweile vierten Mal allein in dieser Dekade.

Wie EA-Chef Andrew Wilson nun gegenüber Investoren bestätigte, befindet sich aktuell kein neuer Teil der Reihe für die neue Basketball-Saison in Arbeit. "Wir veröffentlichen kein neues NBA Live HD in dieser Saison. Stattdessen erweitern wir unsere Vision und konzentrieren uns stark auf die neuen Plattformen", so Wilson. Kurzum: Das nächste NBA Live wird erst für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Project Scarlett auf den Markt kommen.

Dazu wolle man sich bei EA die notwendige Zeit nehmen, um den Erwartungen der Spieler gerecht werden zu können - etwas, woran NBA Live in den jüngeren Jahren regelmäßig gescheitert ist, auch wenn EA Tiburon in 2017 und 2018 Fortschritte machte.

Im Juli dieses Jahres hatte Wilson gegenüber Investoren noch bekräftigt, dass NBA Live 20 in Entwicklung sei, jedoch bis Ende 2019 verschoben wurde. Nachdem man das sonst übliche Release-Zeitfenster im September verpasste, gab es schon allerhand Spekulationen unter Experten, wie es mit der Franchise wohl weiter gehen wird. Auch ein Release des Spiels erst zum NBA All-Star Game im kommenden Jahr wurde für möglich gehalten. Jetzt wissen wir aber alle: Eine Veröffentlichung zumindest dieses Serienteils wird es nicht mehr geben.