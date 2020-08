2K Sports bringt mit NBA 2K21 bereits in der kommenden Woche die aktuellste Version der jährlich erscheinenden Basketball-Simulation auf die Heim-Courts der ballbegeisterten Fans. Dabei wird es sich aber erstmal um eine Version für die aktuelle Konsolengeneration handeln.

Mit NBA 2K21 kriegen Fans der orangefarbenen Kugel endlich wieder Basketballgummi an die Finger, wenn auch erstmal nur für die aktuelle Konsole und den PC. Dabei haben die Entwickler von Visual Concepts neben bereits bekannten Modi, wie zum Beispiel dem MyPlayer-Modus oder der MyGM-Simulation, auch einige Neuerungen beim Gameplay mit im Gepäck.

So steht dieses Jahr der Pro-Stick im Mittelpunkt, mit dem ihr nicht nur eine ganze Palette neuer Dribble-Moves in euer Repertoire aufnehmen, sondern die gesamte Wurfsteuerung abseits der altbekannten Wurf-Taste steuern könnt. Hier soll die Spreu vom Weizen getrennt werden, denn der Stick will erstmal gemeistert werden. Das, so 2K, soll den Skill der Spieler pushen und für zusätzliche Motivation sorgen.

Eure ganz eigene Karriere könnt ihr wie gewohnt im MyPlayer-Modus verwirklichen. Hier schnürt dieses Jahr Junior seine Hochglanzsneaker, um mit prominenter Unterstützung von Cover-Athlet Damian Lillard die Ligakrone zu erobern. In der Story „The Long Shadow“ haben wir als Highschool-Baller erstmals die Wahl zwischen zehn lizenzierten Uni-Teams, die auf unserem Weg über die Parkette dieser Welt zunächst unser Können fordern. Neben diesen vielen Möglichkeiten habt ihr auch die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Agenten, die für Junior Werbe- und Schuhdeals drehen, den Draftprozess beeinflussen und die Karriere ihres Sprösslings pushen. Wer dann noch Lust hat, seinen Dribbelhelden in der südkalifornischen Sonne von anderen Dunkwundern rösten zu lassen, der zieht mitsamt der Crew in den MyPark-Modus am neuen 2K-Beach, der dieses Mal die Vibes der sonnigen Westcoast einfangen soll.

Neue Saison, andere NBA

Wer damit rechnet, die ersten Reusen gegen Oktober flattern zu sehen, der wird sich wundern. Wegen der Corona-Pandemie verändert sich der Zeitplan der NBA teils gravierend, was 2K im Spiel aufgreifen möchte. So beginnt die Saison in allen Spielmodi erst im Dezember, ebenso verschieben sich wichtige Eckdaten, wie beispielsweise die Trade-Deadline.

Ihr wollt in der neuen Saison lieber selbst Hand anlegen und lasst Euch die Trikots nicht von Viren nassmachen? Im MyLeague- und MyGM-Modus übernehmt ihr wieder wie gewohnt die Management-Perspektive eures Lieblingsteams. Hier wird mit der neuen Saison erstmals das Boom-Bust-System zum Einsatz kommen, das dynamisch zeigt, wie eure Spieler in der NBA zum Star werden. Oder natürlich wie sie scheitern und morgen wieder in der Teamkantine Teller waschen dürfen. Mit MyTeam-Limited wird es darüber hinaus erstmals ein Wochenendformat geben, das mit Seasons für Spannung sorgen will. Einige Anpassungen an der Balance, Badges und an den Archetypen der Spieler sollen hier die Erfahrung realistisch abrunden.

NBA 2K21 - Demo-Trailer Zu NBA 2K21 gibt es mittlerweile eine Demo für PS4, Switch und Xbox One, die mit einem Trailer angekündigt wurde.

Eealistisch ist übrigens auch der Ausblick darauf, dass ihr euer echtes Geld für Spielfortschritte verwenden könnt. Die Ingamewährung VC findet sich erneut im Spiel wieder, bislang ist aber nicht bekannt, ob dies auch Auswirkungen auf den Multiplayer des Spiels haben wird und damit wie in 2K20 ein klares Pay2Win-Modell wäre.