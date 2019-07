Am 01. Juli wurde mit NBA 2K20 die Fortsetzung der erfolgreichen Basketball-Reihe offiziell bestätigt. Noch vor dem eigentlichen Release werdet ihr euch vom Titel selbst überzeugen können.

Was Basketball betrifft, so hat die NBA-2K-Reihe dem einstigen Platzhirsch NBA Live längst den Rang abgelaufen und sich als eine der besten Sportspiel-Reihen überhaupt etabliert. Auch NBA 2K20 soll wieder für Furore sorgen und wurde Anfang des Monats bereits offiziell bestätigt.

Mittlerweile rückt der Release immer näher, ihr werdet aber gar nicht erst bis dorthin warten müssen, um den diesjährigen Teil der Serie ausprobieren zu können. Heute nämlich hat 2K eine spielbare Demo von NBA 2K20 angekündigt, die ab dem 21. August 2019 ab 09:01 Uhr deutscher Zeit zum Download bereit stehen soll.

In der Probierversion werdet ihr im MeineKarriere-Modus loslegen können und dürft außerdem den MeinSpieler-Editor ausprobieren. Bei Letzterem werden euch vielfältige Individualisierungsoptionen zur Wahl stehen. Das Coole dabei: Ihr werdet den Charakter später auch in die Vollversion übernehmen können.

NBA 2K20 erscheint am 06. September 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch; die spielbare Demo gibt es jedoch exklusiv nur auf den drei Konsolen. PC-Spieler gehen also leider leer aus.