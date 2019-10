NBA 2K20 ist schon Anfang September wie gewohnt erfolgreich gestartet, letzte Nacht hat nun auch die eigentliche NBA-Saison offiziell begonnen. Zeit also, die neue Saison zu simulieren. Wer wird nächster Champion?

2K hat sich zum Start der neuen NBA-Saison an die Aufgabe gemacht, die neue Saison anhand des aktuellen NBA 2K20 zu simulieren und eine Prognose zu treffen, wer am Ende die Trophäe in die Höhe strecken darf. Auch wenn die Clipps gegen die Lakers im Los-Angeles-Duell die Oberhand behielten, soll am Ende nicht Kawhi Leonard, sondern LeBron James allen Grund zur Freude haben.

Zwar wird LeBron James laut der Simulation nicht zum MVP der NBA gewählt, die Los Angeles Lakers sollen sich aber zum ersten Mal seit 2010 die Larry O'Brien Trophy angeln. In der Simulation holen die Lakers zunäst in den Western Conference Finals eine 0:3-Rückstand gegen die LA Clippers auf und gewinnen Spiel 7 mit 106:99. Anschließend reicht es zu einem souveränen 4:0 in den Finals gegen die Milwaukee Bucks. Finals-MVP wird James dementsprechend dann trotzdem.

Zum MVP der regulären Saison soll indes Giannis Antetokounmpo aancieren, der in die angesehen Klasse der Spieler aufsteigt, denen zwei Mal in Folge diese Ehre zuteil wird. Leonard wird Defenseive Player of the Year, Rookie of the Year wird der First-Overall-Pick Zion Williamson.

Was die Presse zum aktuellen NBA 2K20 sagt, könnt ihr dem neuen Accolades-Trailer zum Titel entnehmen.