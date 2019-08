Während die gamescom in Köln in vollem Gange ist, können auch Daheimgebliebenen einen absoluten Top-Titel nun anzocken. Von NBA 2K20 gibt es wie versprochen jetzt nämlich eine herunterladbare Demo.

Wer sich vom diesjährigen Ableger der NBA-2K-Reihe vorab überzeugen möchte, der kann sich ab sofort eine spielbare Demo herunterladen. Wie zuvor versprochen hat 2K nun die Probierversion von NBA 2K20 auf den unterstützten Plattformen in den jeweiligen Stores zum Download bereit gestellt.

In der Demo könnt ihr schon jetzt mit eurem Charakter den Modus MeineKarriere beginnen. Dazu nutzt ihr den MeinSpieler-Builder, den ihr zwei Wochen vor dem Release des Hauptspiels in voller Blüte ausprobiere dürft, um euch anschließend auf den Court zu begeben.

Begleitend zur Demo steht auch dei MyNBA2K20-App im App Store sowie bei Google Play zum Download bereit. Diese beinhaltet eine Scan-Funktion, mit der ihr euren persönlichen Look in NBA 2K20 übernehmen könnt. Die Konfigurationen aus MeinSpieler können zum Release der Vollversion am 06. September auch in das Hauptspiel übernommen werden.

Den MeinSpieler-Builder stellt der neue Trailer im Folgenden näher vor. NBA 2K20 ist ab dem 06. September 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch zu haben.