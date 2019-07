Anfang September erscheint der neue Teil der Basketballsimulation von 2K Sports. Heute hat der Publisher einen ersten Teaser und erste Informationen bekannt gegeben.

Für einen Vorgeschmack auf NBA 2K20 sorgt der erste kurze Teaser, den Publisher 2K Sports am heutigen Montag veröffentlicht hat. Zu sehen sind auch erstmal Athletinnen der WNBA. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, welcher NBA-Profi dieses Jahr das Cover ziert. Dabei handelt es sich um Anthony Davis, der wohl in einigen Tagen einen neuen Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterzeichnen und fortan an der Seite von Lebron James spielen wird.

Neben der normalen und digitalen Deluxe Edition wird es in diesem Jahr auch eine Legend Edition geben. Dafür konnte 2K Sports Dwayne Wade verpflichten, der im Dress der Miami Heat vergangene Saison seinen Abschied gefeiert hat. Zwischenzeitlich war Wade in seinen 18 Jahren als aktiver NBA-Basketballer ebenfalls für die Chicago Bulls und Cleveland Cavaliers aktiv.

Wer vorbestellt, sahnt je nach Version über diverse In-game-Objekte wie Sneaker sowie T-Shirts, Kartenpakete für MyTeam und Virtual Currency, die Währung in NBA 2K20, ab:

Standard Edition:

5.000 Virtuelle Währung

5.000 Mein TEAM-Punkte

5 Meine KARRIERE-Skill-Boosts

Mein SPIELER-Kleidungskapsel

10 Mein TEAM-Liga-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack)

5 Heatcheck-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack ab Beginn der NBA-Saison)

Digital Deluxe Edition:

35.000 Virtuelle Währung

10.000 Mein TEAM-Punkte

10 Meine KARRIERE-Skill-Boosts

Mein SPIELER-Kleidungskapsel

10 Mein TEAM-Liga-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack)

10 Mein TEAM-Heatcheck-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack ab Beginn der NBA-Saison)

1 Saphir-Mein TEAM-Coverathlet-Karte

Legend Edition:

100.000 Virtuelle Währung

50.000 Mein TEAM-Punkte

20 Meine KARRIERE-Skill-Boosts

Mein SPIELER-Kleidungskapsel

Mein SPIELER-Kleidungskollektion

Mein SPIELER-Schuhkollektion

20 Mein TEAM-Liga-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack)

20 Mein TEAM-Heatcheck-Packs (wöchentliche Lieferungen mit je 1 Pack ab Beginn der NBA-Saison)

5 Mein TEAM-Designpacks (eines pro Design Release über die ersten fünf Releases hinweg)

2 Saphir-Mein TEAM-Coverathlet-Karten

NBA 2K20 erscheint am 6. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.