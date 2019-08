Die NBA-2K-Reihe steht und fällt natürlich mit der NBA - der Liga, weswegen alle Interessierte sich den Titel überhaupt erst zulegen. Trotzdem schraubt 2K weiter an den Lizenzen und konnte nun eine weitere Liga für den diesjährigen Serienableger NBA 2K20 an Land ziehen.

Käufer von NBA 2K20 dürfen sich über eine weitere Liga freuen, die in diesem Jahr erstmals mit von der Partie sein werden. Ähnlich wie die FIFA-Reihe vor wenigen Jahren widmet sich nun auch die NBA-2K-Reihe endlich auch dem weiblichen Geschlecht und integriert die vor allen Dingen in den USA durchaus populäre WNBA.

Ab dem 06. September 2019 werdet ihr euch demnach nicht nur mit den männlichen Stars der NBA messen können, sondern auch mit allen 12 WNBA-Teams und ihren Spielerinnen. Diese werden in den Modi "Play Now" und "Saison" verfügbar sein. Gameplay-Animationen, Spielstile und Optik sollen exklusiv für den Frauensport erstellt worden sein und ein authentisches Spielerlebnis ermöglichen. Viele der Top-WNBA-Spielerinnen, wie Parker und A’ja Wilson von den Las Vegas Aces, wurden dieses Jahr mit moderner Motion-Capturing-Technologie für NBA 2K20 gescannt.

Jeff Thomas, SVP of Development bei Visual Concepts, kommentiert den Neuzugang: "Seit Jahren wünschen sich die Fans, auch als ihre Lieblings-WNBA-Stars spielen zu können. Wir haben mit der WNBA und ihren Top-Spielerinnen zusammengearbeitet, um unsere Basketballsimulation-Engine zu modifizieren und das WNBA-Erlebnis auf dem Court nachzubilden. Wir freuen uns darauf, dieses neue Feature in NBA 2K20 zu präsentieren, weil wir wissen, wie wichtig die WNBA in der Welt des Basketballs ist."