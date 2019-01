Im Sportspielbereich zählt EA zu den ganz großen Playern, aber was Basketball-Games betrifft hat 2K Games dem Branchenprimus mit der NBA-2K-Reihe längst den Rang abgelaufen. Erfreulich für Fans: Genau diese Reihe dürfte es noch eine ganze Zeit lang weiterhin geben.

Take-Two Interactive, Publisher der NBA-2K-Reihe, setzt auch in Zukunft auf das Steckenpferd und wird vermutlich noch viele Jahre neue Ableger innerhalb des Franchise veröffentlichen. Grund zur Annahme liefert nun die Tatsache, dass man sich mit der NBA auf eine Verlängerung der entsprechenden Lizenz zur Verwendung in Videospielen geeinigt hat.

Wie am gestrigen Dienstagabend bekannt gegeben wurde, hat man die entsprechende Lizenzvereinbarung langfristig verlängert. Das hat sich Take-Two, dem auch 2K Sports und Entwickler Visual Concepts angehört, auch eine ganze Stange Geld kosten lassen. Den Berichten zufolge hat der neue Deal einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar über die nächsten sieben Jahre, so dass renommierte Wall Street Journal. Das Magazin beruft sich dabei auf eine Quelle, die mit den Vertragsinhalten vertraut ist.

Laut eben jener Quelle ist der Kostenpunkt damit auch mehr als doppelt so teuer als noch bei der letzten Lizenzvereinbarung, die im Jahr 2011 unterschrieben worden war. Take-Two, 2K Sports und die NBA wollten sich auf Rückfrage der englischsprachigen Kollegen von Polygon jedoch nicht weiter zu den Inhalten des Vertrages äußern.

2019 markiert bereits das 20-jährige Jubiläum des NBA-2K-Franchise, das in Anbetracht der Kosten der Lizenz nun wohl mindestens sieben weitere Jahre fortgesetzt werden dürfte. Das Entgelt für die Lizenz wird dem Vernehmen nach an einem Prozentsatz der Verkäufe von 2K bemessen, und da die Reihe in den letzten Jahren deutlich zugelegt hat, ist damit nun die entsprechende Kostensteigerung verbunden. Das zuletzt veröffentlichte NBA 2K19 beispielsweise war nach dem Release Mitte September 2018 bis Ende November letzten Jahres das am häufigsten verkaufte Sportspiel in den USA. Der Vorgänger NBA 2K18 war mehr als zehn Millionen Mal ausgeliefert worden.