Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bereits im August dieses Jahres wurde mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker der nächste Ableger der bekannten Naruto-Reihe veröffentlicht. Wer bislang noch nicht zugeschlagen hat, erhält nun die Chance sich das Spiel kostenlos anzusehen.

Das Angebot des kostenlosen Ausprobierens gibt es zumindest auf der PlayStation 4 von Sony; PC und Xbox One, für die der Titel jeweils auch erhältlich ist, gehen jedenfalls zunächst leer aus.

Auf der Sony-Heimkonsole steht unterdessen ab sofort und noch bis zum 31. Januar 2019 eine kostenlose Testversion zum Download bereit. Diese abgespeckte Spielfassung bietet euch Zugriff auf das Tutorial sowie den Schnellspiel- und Ninja-League-Modus; in diesen könnt ihr auch online gegen andere Spieler antreten. Des Weiteren stehen vier spielbare Charaktere zur Wahl: Naruto, Sasuke, Sakura und Yamato. Darüber hinaus könnt ihr auch einen eigenen Ninja-Avatar erstellen.

Ebenfalls an Bord ist der neue Überlebenstrainings-Modus, in dem sechs Spieler gegeneinander antreten und Punkte sammeln, in dem sie die anderen Gamer eliminieren. Eine Partie endet nach einer bestimmten Zeit oder wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht wurde; die drei besten Spieler eines Matches erhalten jeweils Ranglistenpunkte.

Wer sich zum Kauf der Vollversion entschließt, kannt die Daten aus der Testversion entsprechend übertragen und seine Spielfortschritte übernehmen.