Narcos: Rise of the Cartels

Bereits vor einiger Zeit wurde eine durchaus ambitioniertere Videospielumsetzung der Netflix-Serie "Narcos" angekündigt. Das Strategiespiel Narcos: Rise of the Cartels hat nun auch endlich einen konkreten Release-Termin.

Fans der Netflix-Serie "Narcos" blickten gespannt auf die Entstehung des Strategiespiels Narcos: Rise of the Cartels. Der Titel entsteht seit geraumer Zeit bei Curve Digital und Kuju, hatte bislang aber noch keinen konkreten Release-Termin. Das hat sich nun aber endlich geändert!

In einer Pressemeldung bestätigten die beiden Unternehmen, dass das brutale wie taktische rundenbasierte Strategiespiel ab dem 19. November digital für den PC und die PS4 zu haben sein wird. Zwei Tage länger bis zum 21. November müssen sich Switch-Spieler gedulden, ab dem 22. November dürfen dann auch Inhaber einer Xbox One von Microsoft zuschlagen.

Narcos: Rise of the Cartels ermöglicht es euch, die Ereignisse der ersten Staffel noch einmal zu erleben und euch in zwei verschiedenen Kampagnen entweder auf die Seite des Medellin-Kartells oder der DEA zu stellen. In den 1980er Jahren dehnt sich der Einfluss von Kolumbiens El Patrón rasant aus, wobei sich Drogen, Korruption und Kriminalität aus der kolumbianischen Stadt Medellin ausbreiten. Die USA beginnen nun darauf aufmerksam zu werden, und es liegt an euch, eine Seite zu wählen. Ihr könnt dem Drogenimperium der Narcos unter den wachsamen Augen von El Patrón an die Spitze helfen oder das wachsende kriminelle Unternehmen an der Seite von Steve Murphy als DEA-Mitglied stürzen.

Im Spielverlauf verschlägt es euch an ikonische Orte aus der Netflix-Serie, wo ihr auch auf allerhand bekannte Charaktere trefft. Diese verfügen allesamt über ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten. In den einzelnen Spielrunden dürft ihr Einheiten nacheinander oder mehrmals steuern und könnt in kritischen Momenten noch einmal eingreifen. Aus einer Vielzahl klassenspezifischer Rollen könnt ihr euer eigenes Team aufbauen und dessen Fähigkeiten verbessern.