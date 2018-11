Narcos: Rise of the Cartels

Bereits im März dieses Jahres wurde bekannt, dass die erfolgreiche Netflix-Serie "Narcos" auch eine Spielumsetzung erhalten soll. Zu dieser wurden nun endlich Details bekannt gegeben, inklusive einer groben Angabe zum Release-Termin.

In einer Pressemeldung haben Publisher Curve Digital, Gaumont Television und Entwickler Kuju heute Narcos: Rise of the Cartels offiziell für PC und Konsolen angekündigt. Dass es eine Spielumsetzung zur Netflix-Serie "Narcos" geben wird, war bereits seit März dieses Jahres bekannt. Jetzt gibt es handfestere Details.

Demnach soll das mitunter brutale rundenbasierte Strategiespiel im dritten Quartal 2019 erhältlich sein. Thematisch ist das Spiel nach den Vorkommnissen der ersten Staffel der TV-Serie angesiedelt. Die Geschichte wird von El Patron höchstpersönlich erzählt und ihr habt die Möglichkeit, entweder auf Seiten des Medellin Kartells oder der DEA im Taktik-Titel zu zocken.

Rosemary Buahin, Marketing Director bei Curve Digital, kommentiert die heutige Ankündigung wie folgt: "Narcos: Rise of the Cartels ist ein immens spannendes Projekt für uns. Wir lieben die TV-Show und haben sichergestellt, dass das Spiel dem Quellmaterial absolut treu bleibt, egal ob es die Orte, die Personen, die Kleidung, die ikonische Musik oder andere Faktoren sind. Wir denken, dass das brutale, rundenbasierte und strategische Gameplay perfekt in die Welt von Narcos passt."

Technisch baut Narcos: Rise of the Cartels auf der Unreal Engine auf. Erstes Bildmaterial sowie einen ersten Teaser-Clip gibt es im Rahmen dieser Meldung für euch.