NACON hat in diesem Jahr erstmals mit der NACON Connect 2023 einen größeren eigenen Showcase ausgestrahlt und dabei ganze 16 Titel vorgestellt. Alles was dabei gezeigt wurde, erfahrt ihr hier!

Heute Abend fand die NACON Connect statt und hatte ganze 16 kommende Spiele zu bieten, die überwiegend in diesem Jahr erscheinen. Darunter befinden sich eine Reihe an Sport- und Rennspiel, aber auch andere Genre-Vertreter wie Action-Adventures.

Komplett neu wurden vier Spiele angekündigt, von denen bis dato noch nichts offiziell bekannt war. Dabei handelt es sich allesamt um Sportspiele, nämlich:

Tour de France 2023 (Cyanide Studio): 08. Juni 2023

(Cyanide Studio): 08. Juni 2023 Pro Cycling Manager 2023 (Cyanide Studios): 08. Juni 2023

(Cyanide Studios): 08. Juni 2023 Rugby 24 (Big Ant Studio): 07. September 2023

(Big Ant Studio): 07. September 2023 Tiebreak: Official Game of the ATP|WTA (Big Ant Studios): 2023

Die Tour-de-France- und Rugby-Reihen werden also abermals fortgesetzt, dazu gesellt sich mit Tiebreak ein neuer Titel für Tennis-Anhänger. Erfreulich: Drei von vier Spielen haben auch direkt bereits einen konkreten Release-Termin.

Gleich vier weitere Spiele wurden heute bereits veröffentlicht, darunter auch die Switch-Fassung von Session: Skate Sim. Insgesamt könnt ihr folgende NACON-Titel nun zocken:

Clash: Artifacts of Chaos (ACE Team Studio)

(ACE Team Studio) Transport Fever 2: Console Edition (Urban Games)

(Urban Games) Session: Skate Sim (Crea-ture Studios) - Switch-Version

(Crea-ture Studios) - Switch-Version Train Life: A Railway Simulator (Simteract) - Switch-Version

Und sonst? Die namhaftesten Spiele auf dem Showcase sind die, die zuvor bereits bekannt waren - namentlich: Der Herr der Ringe: Gollum oder das neue RoboCop: Rogue City. Diese bekamen allesamt neue Trailer spendiert, welche ihr im Folgenden ansehen könnt. Darüber hinaus wurde auch das ein oder andere Release-Zeitfenster verschoben beziehungsweise konkretisiert.

Der Herr der Ringe: Gollum (Daedalic) - 2023

Der Herr der Ringe: Gollum - Story Trailer Der frische Trailer zu Der Herr der Ringe: Gollum soll euch auch die Story etwas näher bringen.

Ad Infinitum (Hekate) - September 2023

Ad Infinitum - Gameplay Overview Trailer In einem neuen Trailer verschafft euch NACON einen Überblick über das Gameplay von Ad Infinitum.

RoboCop: Rogue City (Teyon) - September 2023

RoboCop: Rogue City - Gameplay Overview Trailer Wie wird sich das Comeback von RoboCop konkret spielen? Der neue Gameplay-Trailer soll Aufschluss geben.

Gangs of Sherwood (Appeal Studios) - Herbst 2023

Gangs of Sherwood - Gameplay Reveal Trailer Aus Gangs of Sherwood, das später im Jahr 2023 erscheint, wurde nun erstes echtes Gameplay gezeigt.

Ravenswatch (Passtech Games) - Early Access: 6. April 2023 / Vollversion: 2024

Ravenswatch - Gameplay Overview Trailer Kurz vor dem Early-Access-Start am 6. April wurde nun frisches Gameplay aus Ravenswatch präsentiert.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (NACON Studio Milan) - Mai 2023

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 - Snaefell Mountain Course Trailer Die Racing-Reihe TT Isle of Man soll im Mai dieses Jahres weiter gehen.

War Hospital (Brave Lamb) - 31. August 2023