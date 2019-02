Bigben Interactive hat den Abschluss einer neuen Lizenzvereinbarung mit Sony Interactive Entertainment Europe für den kommenden Asymmetric Wireless Controller für PlayStation 4 angekündigt.

Der neue NACON Controller bietet ein asymmetrisches Layout durch die versetzten Sticks, orientiert sich in Sachen Ergonomie also eher am Xbox-One-Controller als am üblichen PS4-Gamepad.

Der Asymmetric Wireless Controller ist mit einem wiederaufladbaren Akku und USB-Empfänger ausgestattet, der eine Bluetooth-Verbindung aufbauen kann. Diese soll bis zu einer Entfernung von 7 m von der Konsole unterbrechungsfrei arbeiten. Sie ermöglicht zudem Audio- und Chat-Funktionen per Headset-Anschluss.

Neben den grundlegenden Funktionen eines PS4-Controllers, inklusive vollständig funktionstüchtigem Touchpad und aller Steuerungsoptionen für Spiele, bietet der Asymmetric Wireless Controller auch eine Anzeige für den Akku-Ladestand. Eine an der Rückseite des Controllers befindliche Taste ermöglicht den Spielern eine schnelle Überprüfung des Akkustandes, ohne das Spiel dafür unterbrechen zu müssen.

Der offiziell von Sony Interactive Entertainment Europe für PS4 lizenzierte NACON Asymmetric Wireless Controller wird in Europa im ersten Quartal 2019 zum empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 EUR erhältlich sein. Er kann auch für den PC verwendet werden.