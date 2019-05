Mutant Year Zero: Road to Eden

Das rundenbasierte Taktikspiel Mutant Year Zero: Road to Eden verzückt PC-, PS4- wie auch Xbox-Spieler. Jetzt hat Funcom Nachschub in Form eines ersten Add-ons angekündigt.

In einer Pressemitteilung hat Funcom heute Nachschub für das rundenbasierte Taktikspiel Mutant Year Zero: Road to Eden bestätigt. So soll in diesem Sommer mit "Seed of Evil" die erste große Erweiterung mit zahlreichen neuen Inhalten veröffentlicht werden. Zudem gab man auch den Release-Termin für die bereits angekündigte Switch-Umsetzung preis.

Während Inhaber des Spiels auf PC, PS4 und Xbox One ab dem 30. Juli 2019 zu "Seed of Evil" greifen dürfen, erhalten Switch-Spieler am gleichen Tag den Titel überhaupt erst an die Hand. Im Spiel verschlägt es euch in das postapokalyptische Schweden, wo ihr eine Gruppe von Mutanten kontrolliert, die in den Ruinen der einstigen Gesellschaft ums Überleben kämpft. Eure Gruppencharaktere entwickeln sich dabei laufend fort und bekommen neue Mutationen und Entwicklungen, die ihr in Form neuer Fähigkeiten einsetzen dürft.

Das Add-on lässt eine neue Gefahr erwachen, denn mächtige Wurzeln sind herangewachsen und scheinen die Geisteskontrolle über Freund und Feind an sich zu reißen. Um die neuen Herausforderungen zu meistern, könnt ihr auch auf den neuen Helden namens Big Khan the Moose zurückgreifen. Big Khan kann tödliche kritische Treffer austeilen und hat dank einzigartiger Mutationen auch einen dynamischeren Spielstil.

Zwar ist das Spiel bereits digital für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, die klassische Box-Version des Hauptspiels lässt aber noch etwas länger auf sich warten. Diese wurde vom 25. Juni ebenfalls auf den 30. Juli verschoben. Das Add-on "Seed of Evil" wird mit 14,99 Euro zu Buche schlagen und kann ab sofort via Steam vorbestellt werden. Zudem wird es in Zukunft auch eine Digital Deluxe Edition geben, die Hauptspiel und Add-on gleichermaßen umfasst.