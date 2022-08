Der Brawler MultiVersus ist eines der Spiele der Stunde: Der Titel von Warner Bros. Games hat jetzt einen beachtlichen Meilenstein erreicht.

So bestätigte Warner Bros. Games heute offiziell, dass das im Free-to-Play-Modell vertriebene Plattform-Kampfspiel MultiVersus seit dem Start der Open Beta vor wenigen Wochen bereits mehr als 20 Millionen Spieler für sich begeistern konnte. Dieser beachtliche Meilenstein wurde somit in weniger als einem Monat seit dem 26. Juli erreicht.

Erst kürzlich startete MultiVersus in seine erste vollwertige Season; diese begann am 15. August und brachte auch einen neuen Battle Pass sowie neue Charaktere, Modi und weitere Inhalte mit sich. Der von Player First Games entwickelte Titel wird zudem in Kürze noch einmal erweitert: Am 23. August schließt sich auch Morty Smith aus Rick and Morty dem Roster an.

In den kommenden Monaten sollen nicht nur weitere Spieler dazu gewonnen, sondern die bisherigen auch bei der Stange gehalten werden. Aus diesem Grund hat man mit Black Adam (DC), Strip (Gremlins) und Rick Sanchez (Rick and Morty) schon die nächsten Charaktere fest in Planung. Weitere Helden und Persönlichkeiten sollen in den kommenden Monaten folgen.

Die Open Beta von MultiVersus steht als kostenloser Download auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC zur Verfügung. Der Titel verfügt über Cross-Play-Unterstützung und severbasierten Rollback-Netcode um robuste Online-Wettkämpfe zu gewährleisten.