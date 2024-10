Ihr wollt eure PC-Spiele auch unterwegs spielen? Oder gemütlich auf der Couch, während die Familie vor dem Fernseher sitzt? Alles kein Problem! Der leistungsstarke Gaming-Handheld PC MSI Claw macht es möglich und bietet euch eine kompakte Plattform für fast alle eure Spiele. Denn MSI Claw läuft mit Windows 11, so dass ihr alle eure Spielebibliotheken und Stores nutzen könnt. Einfach einloggen, Spiel herunterladen und loslegen. In der einfach zu bedienenden Oberfläche MSI Center M findet ihr zudem alle Spiele gebündelt an einem Ort und könnt unzählige nützliche Einstellungen vornehmen.

Der MSI Claw ist viel mehr als nur ein Gaming-Handheld. Dank des Betriebssystems Windows 11 ist er ein vollwertiger PC, auf dem sich nahezu alle Windows-Anwendungen problemlos nutzen lassen, vom E-Mail-Client und Browser über Musik- und Videoplayer bis hin zur Text-, Bild- und Videobearbeitung. Auch die Kommunikation über Teams oder Zoom ist kein Problem. Aber wie? Nur mit Sticks, Touchscreen und Aktionstasten? Ganz einfach: MSI Claw über Thunderbolt mit einer Dockingstation verbinden und schon lassen sich Maus, Tastatur, Monitor und Co. problemlos anschließen.

So handlich und kompakt MSI Claw ist, so viel Leistung steckt in seinem Gehäuse. Ein Intel Core Ultra 7 Prozessor 155H mit 16 Kernen oder wahlweise ein Intel Core Ultra 5 Prozessor 135H mit 14 Kernen nebst 16GB Arbeitsspeicher sorgen für eine starke Basis. Ein hochmoderner Intel Arc Grafikchip zaubert feinste Grafik auf das Display. Der 7 Zoll große Multi-Touchscreen liefert Full-HD-Auflösung mit bis zu 120 Hz.

Speicherplatz ist dank 512GB oder 1TB M.2 SSD und integriertem SD-Kartenleser reichlich vorhanden. Für flinke Konnektivität sorgen Wi-Fi 7 und BlueTooth 5.4 oder ihr nutzt einen Lan-Anschluss via Adapter oder eine Docking-Station über Thunderbolt 4, das auch DisplayPort unterstützt. Für die Bedienung sind hochwertige Hall-Effekt-Analogsticks, Aktionstasten, Trigger, Bumper und Steuerkreuz zuständig, ergänzt durch diverse Funktionstasten für den schnellen Zugriff auf Einstellungen und Menüs. Und für die Sicherheit gibt es sogar einen Fingerabdruck-Scanner.

Aber zugegeben, MSI Claw ist vor allem für das Gaming interessant. Und das ist dank der starken Hardware kein Problem, egal ob Action, Racing oder Rollenspiel. Dafür sorgt nicht nur das leistungsstarke Innenleben, sondern auch Intels Upscaling-Technologie XeSS. Damit werden eure Spiele in niedrigeren Auflösungen berechnet und per KI ohne sichtbaren Qualitätsverlust auf eure Bildschirmauflösung hochskaliert. Das sorgt für bessere Bildwiederholraten und damit flüssigeres Spielen.

Außerdem könnt ihr dank Windows 11 alle eure Bibliotheken auf der MSI Claw nutzen - von Steam über Epic Games und Microsoft Store bis hin zu Ubisoft Connect oder GOG und anderen. MSI Center M bietet euch zudem eine übersichtliche Oberfläche, von der aus ihr alle eure Spiele direkt starten könnt, ohne zwischen den einzelnen Stores wechseln zu müssen. Auch Android-Spiele sind problemlos spielbar.

Interesse geweckt? MSI Claw ist derzeit in zwei Varianten erhältlich. Das günstigere A1M-036 ist mit einem Intel Core Ultra 5 Prozessor mit 14 Kernen und einer schnellen 512GB M.2 SSD ausgestattet. Das leistungsstärkere A1M-059 ist mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor mit 16 Kernen und einer 1TB M.2 SSD ausgestattet.

Beide Modelle sind im Elektro- und Computerfachhandel sowie auf MSI.com erhältlich!