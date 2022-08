Angedacht war es schon länger, aber nun wird es konkret: Mount & Blade II: Bannerlord kommt auf die Konsolen und hat sogar schon einen Releasetermin.

Dass zu Mount & Blade II: Bannerlord auch Konsolenversionen erscheinen sollen, war eigentlich von Anfang an klar. Die Entwicklung hat allerdings einiges an Zeit in Anspruch genommen, zumal die Entwickler auch immer noch mit der Early-Access-Version auf dem PC beschätigt waren. Aber nun wird es konkret, TaleWorlds macht Nägel mit Köpfen und nennt einen konkreten Releasetermin.

Demnach wird Mount & Blade II: Bannerlord am 25. Oktober für PS4, PS5, Xbox One und Series X/S erscheinen. Und nicht nur das: Zeitgleich wird auch die Early-Access-Version auf dem PC endlich in die Vollversion umgewandelt. Erfreulich ist, dass die Konsolenversion die gleichen Features wie die PC-Version beinhalten soll.

Die Entwickler sind ziemlich happy: "Trotz der Herausforderungen war es auch ein lohnender Weg: Wir haben viele Synergien zwischen Konsolen und PC gefunden, die wir anfangs nicht erwartet hatten, Synergien, die das Spiel wachsen und besser werden ließen, als es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Wir freuen uns darauf, das Spiel in die Hände unserer großartigen Community zu legen, die uns seit Warband auf den Konsolen unterstützt hat".

Wer möchte, der kann sich die Konsolenversion von Mount & Blade II: Bannerlord auf der Gamescom in der Public Area in Halle 9, Stand 22 anschauen.