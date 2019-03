Zwei weitere Charaktere + auch in Deutschland ungeschnitten?

Die Prügelspiel-Reihe Mortal Kombat ist ja bekanntermaßen nicht gerade zimperlich, was in der Vergangenheit zu etlichen Indizierungen in Deutschland geführt hat. Ob das neue Mortal Kombat 11 daher ungeschnitten bei uns erscheinen kann?

Dass ein Mortal Kombat in Deutschland überhaupt erhältlich ist, war in der Vergangenheit ja alles andere als klar. Mittlerweile hat sich die Lage um Indizierungen in der Bundesrepublik zwar gehörig entspannt, es durfte aber nicht als fix angesehen werden, dass Mortal Kombat 11 auch hierzulande ungeschnitten erscheint.

Heute nun konnten Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios diesbezüglich eine finale Aussage tätigen. Demnach hat Mortal Kombat 11 ohne Änderungen gegenüber der internationalen Version die Alterskennzeichnung USK 18 (keine Jugendfreigabe gem. § 14 JuSchG) erhalten. Kurzum: Der neue Teil ist damit seit über zehn Jahren der erste des Franchise, der parallel mit den internationalen Versionen und einem offiziellen Alterskennzeichen der USK in einer komplett ungeschnittenen Variante auch auf dem deutschen Markt erscheint.

Darüber hinaus stellten die beiden Unternehmen heute im Rahmen des Kombat Kast zwei weitere spielbare Charaktere vor. Dabei handelt es sich um Cassie Cage und Kano. Die beiden neuen Protagonisten im Prügelspiel könnt ihr euch im folgenden neuen Gameplay-Trailer genauer ansehen.

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch. Vorbesteller erhalten den Charakter Shao Kahn als Bonus.