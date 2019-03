Im April soll das neue Mortal Kombat 11 offiziell durchstarten, doch im Vorfeld wird es zunächst noch eine geschlossene Beta-Testphase geben. Die entsprechenden Termine wurden nun bekannt gegeben.

Fans von Mortal Kombat bekommen in diesem Jahr mit Mortal Kombat 11 den nächsten Teil der Serie auf PC, PS4, Xbox One und Switch an die Hand. Wenn das Spiel am 23. April 2019 erscheint, dann erfolgt der Release in Deutschland sogar mit USK-Altersfreigabe gänzlich ungeschnitten. Im Vorfeld soll das Prügelspiel aber noch einmal auf Herz und Nieren getestet werden.

Via Twitter hat NetherRealm nun die Termine für diese Closed Beta bekannt gegeben. Die Testphase wird auf PS4 und Xbox One abgewickelt und steht allen Vorbestellern des Titels auf den beiden Plattformen offen. Der Startschuss fällt demnach in den meisten Regionen am 27. März 2019.

An diesem Tag dürft ihr euch in Europa die Uhrzeit 16:00 Uhr vormerken, denn dann geht es in die Vollen. Die Closed Beta wird anschließend bis zum 01. April 2019 um 08:59 Uhr andauern. Die Zeiten aller übrigen Regionen könnt ihr der obigen Infografik entnehmen.

Schon an diesem Wochenende soll es einen wesentlich kleineren Stress-Test geben, in dem das Matchmaking in einer Live-Umgebung ausprobiert werden soll. Registrierte Spieler erhalten Einladungen dazu in Einzelfällen via E-Mail.