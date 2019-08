Mortal Kombat hat unlängst ein neues Videospiel erhalten, wird aber auch als Film neu aufgelegt. Nun wurden weitere wichtige Rollen mit Schauspielern besetzt.

Der Kultfilm "Mortal Kombat" wird bekanntermaßen neu verfilmt und lässt die Herzen von Franchise-Liebhabern einmal mehr höher schlagen, nachdem es in diesem Jahr mit Mortal Kombat 11 bereits einen gelungenen neuen Beat'em-Up-Ableger für PC und Konsolen gab. Nach Sub-Zero wurden nun auch weitere Rollen für die Neuverfilmung besetzt.

Das Produktionsteam hat entsprechende Casting-Entscheidungen getroffen, wenngleich das Castine in Adelaide in Australien gegenwärtig weiter fortgesetzt wird. Den bekannten Charakter Liu Kang wird im Film demnach Ludi Lin verkörpern. Den Darsteller kennt ihr vielleicht als Captain Murik in "Aquaman" oder Zack im aktuellen Film "Power Rangers". Auch Lance in der Episode "Striking Vipers" der Netflix-Erfolgsserie "Black Mirror" stellte Lin dar.

Die Newcomerin Sisi Stringer wird im neuen Film indes Mileena darstellen, Mechad Brooks wird Jax spielen. Brooks kennt ihr als James Olsen in "Supergirl" oder Eggs in "True Blood".

Tadanobu Asano soll sich indes laut einem weiteren Berichte in "finalen Verhandlungen" befinden, um schlussendlich Kult-Charakter Raiden im neuen "Mortal Kombat" zum Besten zu geben. Asanos bekannteste Rolle im Westen dürfte Hogun in "Thor" sein, in Japan ist er aber durchaus eine deutlich größere Nummer.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Joe Taslim die Rolle des Sub-Zero verkörpern wird. Die Neuverfilmung soll voraussichtlich im März 2021 ausgestrahlt werden. Simon McQuoid wird sein Debüt in der Rolle des Regisseurs geben.