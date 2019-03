Die Kämpferriege in Mortal Kombat 11 wächst weiter munter an. Jetzt haben die Macher mit Noob Saibot einen weiteren klassischen Charakter bestätigt. Zudem steht auch der erste DLC-Charakter bereits fest.

Die Fans hatten ihn gefordert, und NetherRealm hat die Community erhört: Im Rahmen eines Live-Panels auf der C2E2 in Chicago hat das Entwicklerstudio nun bestätigt, dass auch Noob Saibot in Mortal Kombat 11 vertreten sein wird. Damit bereichert ein weiterer klassischer Charakter der Beat'em-Up-Reihe auch diesmal wieder das Roster. Noob Saibot feierte sein Debüt ursprünglich bereits in Mortal Kombat 2.

Passend zur Ankündigung veröffentlichte NetherRealm auch einen neuen Trailer, der euch Noob Saibot in Aktion zeigt; diesen Clip könnt ihr euch weiter unten in dieser Newsmeldung zu Gemüte führen.

Vorher gibt es aber noch eine weitere Neuigkeit: Mit Shang Tsung wurde ein weiterer altbekannter Charakter nun als erster DLC-Kämpfer offiziell vorgestellt. Dieser wird folglich nicht bereits zum Release, allerdings schon kurze Zeit danach für Mortal Kombat 11 zu haben sein.

Besser noch: Einer der ikonischsten Charaktere des Franchise bleibt sich vollständig treu, denn NetherRealm hat den ursprünglichen Film-Darsteller dieses Protagonisten, Cary-Hiroyuki Tagawa, gewinnen können. Dieser steht für den Spielcharakter Modell und leiht diesem außerdem auch wieder seine markante Stimme.