Nach vorherigen Gerüchten im Netz hat NetherRealm mittlerweile Nägel mit Köpfen gemacht und den Starttermin des DLC-Kämpfers Nightwolf bestätigt. Zudem ließ man durchblicken, wann die verbleibenden zusätzlichen Charaktere für das Prügelspiel vorgestellt werden sollen.

Die Anzeichen hatten sich zuletzt bereits verdichtet, doch nun wurden die Spekulationen auch offiziell bestätigt: Für Inhaber des Kombat Packs wird der jetzt per Trailer vorgestellte Charakter Nightwolf ab dem 13. August 2019 zu haben sein. Den neuen Videoclip könnt ihr euch weiter unten in dieser Meldung zu Gemüte führen.

Zuvor gibt es allerdings noch weitere Neuigkeiten zur DLC-Kämpferriege von Mortal Kombat 11 für euch. Diese soll nämlich relativ zeitnah komplett vorgestellt werden; das geht nun aus einem Tweet von Director Ed Boon vom Enticklerstudio hervor.

For those of you waiting for the announcement of the MK11 DLC fighters...... we have a date for you! Kan’t wait for you to see who is going to join the roster!pic.twitter.com/qlbqDHT5Rn