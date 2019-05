Nach dem erfolgreichen Start von Mortal Kombat 11 im Videospielbereich, gibt es nun ein weiteres Mal Neuigkeiten rund um die Neuverfilmung der Kultmarke. Der Starttermin des nächsten Kinofilms steht jetzt nämlich offiziell fest.

Erst kürzlich gab es ja schon Neuigkeiten zur neuen Verfilmung von Mortal Kombat. Die Pre-Production nimmt in diesem Jahr endlich Fahrt auf und es geht mit den Dreharbeiten los, nachdem das Projekt lange in der Schwebe war. Und jetzt gibt es noch einmal frische Neuigkeiten, nämlich in Form des Starttermins.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten im südlichen Australien in den Adelaide Studios Sound Stage und der anschließenden Post-Production, soll der neue Kinofilm zur brutalen Prügel-Marke ab dem 05. März 2021 in den Kinos durchstarten. Das jahrelange Warten auf eine neue Umsetzung des einstigen Kultfilms hat dann endlich ein Ende - auch wenn dieses jetzt vorerst noch knapp zwei Jahre anhält.

Wie sich die Handlung des neuen Films genau darstellen wird, ist noch nicht bekannt. Eine bereits geleakte Charakterliste legt aber nahe, dass alle wichtigen Protagonisten wieder mit von der Partie sind, darunter Liu Kang, Sub Zero, Shang Tsung und Sonya Blade. Als Producer wird James Wan ("Aquaman", "Fast and Furious 7") fungieren, Regisseur wird Simon McQuoid sein.