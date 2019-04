Wenn noch diesen Monat das neue Mortal Kombat 11 durchstartet, dann werden viele bekannte Kämpfer zurückkehren und das Line-up bereichern. Dazu gesellen sich aber auch Neuzugänge und einer davon wird Cetrion sein.

In einer exklusiven Story der englischsprachigen Kollegen von Game Informer wurde mit Cetrion nun ein nagelneuer Charakter des kommenden Prügelspiels Mortal Kombat 11 vorgestellt. Die Kämpferin war innerhalb der langjährigen Beat'em-Up-Reihe bislang noch nicht zu sehen und gibt damit am 23. April 2019 auf PC, PS4, Xbox One und Switch ihr Debüt.

Nach Geras ist Cetrion nun die zweite komplett neue Kämpferin in Mortal Kombat 11. Bei ihr handelt es sich um eine alte Gottheit, die ihre Kraft aus der Verbindung zur Erde zieht. Dementsprechend fällt auch die oben zu sehende grafische Gestaltung im Spieltitel aus.

In Zusammenhang mit der Vorstellung zeigten die Kollegen exklusiv auch das erste Gameplay von Cetrion. Sie kann auf elementare Angriff zurückgreifen und sich Eis, Feuer und Reben zu Nutze machen, um ihren Gegnern zu schaden. Distanzen kann sich mit einigen Moves schnell überbrücken und so in den Nahkampf übergehen.