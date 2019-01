Für Fans des klassischen Beat'em-Up-Franchise Mortal Kombat scheinen durchaus rosige Zeite anzubrechen. Neben dem erst kürzlich offiziell bestätigten Mortal Kombat 11 könnte sich nämlich auch noch ein neuer Film der Reihe in Arbeit befinden.

Mit Mortal Kombat 11 wird die brutale Prügelspielreihe abermals fortgesetzt; das neueste Videospiel ist für den 23. April 2019 auf PC, PS4, Xbox One und auch Switch eingeplant. Doch auch fernab der Videospielbranche könnte sich noch etwas tun, denn dem Vernehmen nach ist auch ein neuer Film zur Marke in Arbeit.

Wie Revenge of the Fans berichtet, ist bei Warner Bros. Animation ein neuer animierter Streifen zur Brutalo-Reihe in Arbeit. Für das Projekt seien schon etliche bekannte Schauspieler als Synchronsprecher verpflichtet worden, darunter Joel McHale, bekannt aus der TV-Serie "Community", und Jennifer Carpenter aus "Dexter". Welche Charaktere diese beiden im Animationsstreifen vertonen, ist noch nicht bekannt.

Außerdem sollen zahlreiche Sprecher zurückkehren, die bereits mit Mortal Kombat in Berührung gekommen sind. Unter anderem zählen Steve Blum (die Stimme von Bo' Rai Cho, Reptile und Sub-Zero in Mortal Kombat 10), Kevin Michael Richards (die Stimme von Goro in der Verfilmung von 1995 sowie von Ermac und Kabal in der animierten Serie) und Patrick Seitz (die Stimme von Scorpion im 2011 veröffentlichten Spiel sowie in Mortal Kombat 10) dazu. Weitere Cast-Mitglieder sollen Ike Amadi, Darin DePaul, Robin Atkin Downes, Grey Griffin, Jordan Rodrigues und Fred Tatasciore sein, die bereits in zahlreichen anderen animierten Reihen Erfahrungen gesammelt haben.

Warner Bros. hatte sich die Rechte an Mortal Kombat nach der Pleite von Midway Games im Jahr 2009 gesichert. Das Schwesterstudio New Line Cinema soll bereits seit 2011 auch an einem neuen Live-Action-Ableger werkeln, doch augenblicklich sieht es eher danach aus, als würde der Animationsfilm als Erstes durchstarten. Weitere Details zum Streifen sind aber noch rar, wir halten euch jedoch auf dem Laufenden.