Groß war die Freude, als Entwickler NetherRealm mit Mortal Kombat 11 die Fortsetzung der bekannten wie brutalen Beat'em-Up-Reihe offiziell angekündigt hat. Jetzt steht die ausführliche Vorstellung vor der Tür, und die könnte gerüchteweise gar einen Demo-Release mit sich bringen.

Der Reddit-Nutzer eon95 hatte zuvor bereits schon zutreffend die Gestaltung der Verkaufsbox des kommenden Mortal Kombat 11 geleakt, wie sie wenig später auch offiziell bestätigt wurde. Gegenüber dem Online-Magazin The Nerd Mag hat er sich nun weitergehend geäußert und einige weitere potentielle Infos rund um das Prügelspiel bekannt gegeben. Die offizielle Bestätigung steht insoweit noch aus, aufgrund seines vorherigen zutreffenden Leaks genießt der Nutzer aber sicherlich einen gewissen Vertrauensvorschuss.

So berichtet eon95 nun, dass aus internen E-Mail der NetherRealm Studios hervorgehen soll, dass keine Geringere als UFC-Kämpferin Ronda Rousey den Charakter Sonya Blade im Spiel vertonen soll. Mittlerweile wurde bekannt, dass Rousey in der Tat zum für den morgigen 17. Januar eingeplanten Reveal-Event eingeladen ist und vor Ort sein wird - übrigens wie ebenfalls einige Profi-Wrestler.

Das ist jedoch bei weitem nicht die aufregendste Nachricht, denn auch von einer spielbaren Demo des Spiels ist die Rede. Diese könnte bereits im Rahmen des Reveal-Events angekündigt und sofort veröffentlicht werden. Es besteht also die Chance, dass ihr schon morgen selbst Hand an Mortal Kombat 11 anlegen könntet.

Bleibt natürlich abzuwarten, ob sich dieser Leak auch so bestätigt. Das Spiel war erst auf den Game Awards 2018 für PC, PS4, Xbox One und überraschenderweise auch für die Switch angekündigt worden. Ob es eine Demo dann auch für all diese Plattformen gibt, steht noch in den Sternen. Zumindest rund um die Switch-Fassung rankten sich ja bereits Gerüchte, dass diese später als die restlichen Versionen erscheinen könnte. Generell ist der Release von Mortal Kombat 11 bislang aber für den 23. April 2019 eingeplant.