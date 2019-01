NetherRealm hat das erste hyperbrutale Gameplay zu Mortal Kombat 11 gezeigt. Und das ist erwartungsgemäß nichts für zarte Gemüter.

Zum ersten Mal seit der Ankündigung von Mortal Kombat 11 hat NetherRealm Gameplay gezeigt. Im Fokus stand natürlich vor allem das gore-lastige Gameplay, das selbst feste Mägen auf die Probe stellt. Während des Enthüllungs-Streams legte der Entwickler aber vor allem viel Augenmerk auf die vielfältige Kämpferriege, duch die die langlebige Reihe inzwischen glänzen kann. Zu den alten Hasen Scorpion, Raiden, Sub-Zero und Sonya Blade gesellen sich auch einige Neuzugänge hinzu.

Geras kann nicht nur allerhand Objekte aus Sand heraufbeschwören, sondern auch die Zeit kontrollieren, um beispielsweise Gegner einzufrieren und das Momentum für eine schmerzhafte Combo nutzen. Alte Fans dürfte es freuen, dass einige lange nicht gesehene Kämpfer wie Baraka oder Skarlet wieder spielbar sein werden.

Darüber hinaus bot der Stream einen Einblick in die überarbeitete Kampfmechanik von Mortal Kombat 11. Dazu zählen unter anderem mächtige Fatal-Blow-Chancen, die ausgelöst werden, sobald die Gesundheitsanzeige unter 30 Prozent fällt und die X-Ray-Angriffe zu ersetzen scheinen. Perfekte Blocks dagegen können ein die Angriffskette des Gegners unterbrechen, um ein Fesnter für Konter zu öffnen. Die Anzeige wurde in Offensive und Defensive aufteteilt. Außerdem wird jeder einzelne Charakter nach eurem Geschmack anpassen könnt.

Zu guter Letzt wurde die Mortal Kombat 11 "Kollector's Edition" angekündigt, die eine goldene Scorpion-Maske in Originalgröße enthält. Eine geschlossene Beta für Vorbesteller wird auf der Xbox One und PS3 am 28. März starten. Auf diesen Plattformen und für PC erscheint das Spiel am 23. April, die Switch-Version kommt einen Monat später. Nun die bittere Pille: NetherRealm hält einen beliebten Kämpfer als Vorbestellerbonus zurück: Shao Khan.