Seit einigen Wochen ist NetherRealm Studios Beat 'em Up Mortal Kombat 11 erhältlich. Bald könnte es erste richtige Infos zu den DLC-Kämpfern geben.

Dank eifriger Dataminer tauchten schon vor einiger Zeit diverse Namen im Internet auf, die als eventuelle DLC-Kämpfer für Mortal Kombat 11 gehandelt werden. Neben der Rückkehr des bereits bestätigten Mortal-Kombat-Bösewichten Shang Tsun tummeln sich weitere bekannte Charaktere wie Batman-Erzfeind Joker, Nightwolf, Terminator, Sindel, Spawn, Ash (wahrscheinlich aus Evil Dead), Fujin und Sheeva in eben jener Liste.

Jetzt wandte sich Serienschöpfer Ed Boon an seine Twitter-Gemeinschaft und verkündete, dass, wenn nichts schief gehen sollte, kommende Woche die neuen Kämpfer angekündigt werden, die in Form von DLCs den Kader von Mortal Kombat 11 Stück für Stück erweitern. Dann wird sich zeigen, ob die durchgesickerten Informationen tatsächlich stimmen.

Fingers Krossed.... if all goes well, next week we will be announcing the fighters that will be joining Shang Tsung in Mortal Kombat 11’s DLC !! pic.twitter.com/ewaRTZFUji