Mortal Kombat 11 ist der erfolgreichste Teil der langjährigen Prügelspiel-Reihe. Jetzt stehen wieder neue Inhalte ins Haus, und die können sich durchaus sehen lassen.

Zu Mortal Kombat 11 wurde nun etwas überraschend ein frisches Update angekündigt, das ein bemerkenswertes Feature mit sich bringt: Cross-Play. In der aktuellen Planung ist dieses noch auf die Konsolen PS4 und Xbox One beschränkt, doch Spieler auf den beiden Heimkonsolen können mit dem neuen Update dann wirklich auch zusammen und gegeneinander zocken.

NetherRealm und Warner Bros. betonen in diesem Kontext, dass das Feature derzeit noch ausgiebig getestet wird. Im Zuge dessen werden Gamer künftig in einen Cross-Plattform-Matchmaking-Pool geworfen. Noch ist Cross-Play nicht live, das wird jedoch in Kürze der Fall sein. Zu Testzwecken beschränkt sich das Feature zunächst auf die Online-Kasual-Spielmodi.

When the Bat’s away, Joker’s goin’ to play. See you soon kiddos!



The Joker makes his mark on #MK11 January 28! https://t.co/cf3EngbLmz pic.twitter.com/CAXTUPMIDS