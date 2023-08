Fighting Games erfreuen sich im Jahr 2023 großer Beliebtheit. Erst im Juni heimste Capcoms Street Fighter 6 starke Wertungen ein und verkaufte sich erstklassig. Bei der Eröffnung der Gamescom enthüllte Bandai Namco den Erscheinungstermin für Tekken 8. Allerdings fehlt noch ein großer Name in dieser Reihe: Mortal Kombat 1 kommt am 19. September 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Ebenfalls wieder mit dabei ist ein gewaltiger, für Langzeitmotivation konzipierter Spielumfang. Davon bekamen wir bereits einen Eindruck.

Beginnen wir mit dem neuen Invasion-Modus. Der ersetzt die aus dem Vorgänger bekannte Krypta und kombiniert Brettspiel-Atmosphäre mit unterschiedlichen Aufgaben und Spielarten. Ihr zieht euren zuvor ausgewählten Charakter über die Karte und bestreitet an Schlüsselpunkten Kämpfe oder andere Missionen. In der Gamescom-Demo trafen wir leider keine der kreativeren Quests an, sondern mussten schlicht in einer Reihe von Duellen bestehen. Immerhin: Modifikatoren wie beispielsweise eine über die Arena fliegende, feuerspuckende Fledermaus brachten überraschende Elemente ins Spiel.

Wie es der Titel Invasion bereits andeutet, passiert es regelmäßig, dass Fraktionen in immer neue Reich eindringen und diese bedrohen. Ihr müsst die Bösewichte abwehren! Netherrealm will diesen Modus langfristig unterstützen und mit neuen Inhalten versorgen. Die neuen Kameos gehören ebenfalls zum Modus. Für die Kämpfe sucht ihr euch jeweils einen Mitstreiter aus, den ihr im Match-Verlauf per Tastendruck für bestimmte Spezialaktionen herbeiruft. Wir entschieden uns für Jax, der immer mit gewaltigen Druckwellenattacken und Backbreakern in die Runden eingriff.

Netherrealm integriert zudem Rollenspielelemente. So findet ihr auf dem Spielfeld beispielsweise Händler, bei denen ihr nützliche Hilfsmittel einkaufen könnt. Darüber hinaus erhaltet ihr mit der Zeit Stat-Punkte zum Verbessern von Kämpferwerten wie etwa Gesundheit, Abwehr oder Agilität. Und zu guter Letzt bescheren euch Talismane wechselnde Eigenschaften. In der Proberunde etwa konnte Sub-Zero plötzlich Feuerbälle werfen und so gleich mehrere Elemente miteinander verbinden. Die Talismane lassen sich zudem mithilfe gesammelter Ressourcen verstärken.

In Puncto Spielablauf zeigt sich Mortal Kombat 1 als souveräner Nachfolger, der an die Stärken des Vorgängers anknüpft. Geht eure Lebensenergie zu Neige, könnt ihr wie in Mortal Kombat 11 zu einem verheerenden Fatal Blow ansetzen. Die Aktionen sehen erneut richtig derbe aus und lassen Hauptkämpfer und Kameo-Krieger gemeinsam hinlangen – inklusive der berüchtigten Röntgenbild-Animationen samt zersplitternder Knochen.

Erst Kohl ernten, dann kloppen

Neben dem Invasion-Modus konnten wir die ersten 30 Minuten der runderneuerten Story ausprobieren. Diese schließt an die Entwicklungen des Vorgängers an, startet aber eine neue Zeitlinie. Zu Beginn beobachten wir die Brüder Liu Kang und Raiden bei der Feldarbeit. Kein Witz: Die mächtigen Mortal-Kombat-Krieger ernten Kohl! Jedoch beklagt sich der ungestüme Liu Kang darüber, denn er sehnt sich nach großen Abenteuern und Kämpfen. Raiden hingegen gibt sich eher zurückhaltend und schlussendlich wetteifern die beiden darum, wer die Kohlköpfe am schnellsten in den Wagen bekommt.

Mortal Kombat 1 - Rulers of Outworld - Trailer Auch zu Mortal Kombat 1 gab es bei der gamescom 2023 Opening Night Live was neues zum Glotzen.

Im Anschluss kehren sie im Restaurant von Madame Bo ein. Doch auch hier herrscht Wettbewerbsstimmung zwischen den Brüdern: Sie prügeln sich, um zu entscheiden, wer die Zeche bezahlen muss. Liu Kang ist eindeutig der bessere Kämpfer und darf sich im Anschluss vollstopfen. Dieser fröhliche und selbstironische Unterton geht verloren, als Smoke und seine Schergen auftauchen. Später mischen auch noch Eiskrieger Sub-Zero und “Come over here”-Speerwerfer Scorpion mit, die Liu Kang und Raiden ans Leder wollen.

Alles in allem weiß der Beginn des Story-Modus zu gefallen. Dabei überzeugen jedoch weniger die Auseinandersetzungen, sondern vielmehr die Präsentation und die Charaktere. Der Neuanfang wirkt ungemein liebevoll und wird mit einem herrlichen Augenzwinkern präsentiert. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Figuren und ihre Fähigkeiten mit fortlaufender Spielzeit weiterentwickeln. Schließlich soll das Entdecken der Kräfte ein beherrschendes Motiv innerhalb der Geschichte darstellen.