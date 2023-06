Bis zum Release von Mortal Kombat 1 sind es zwar noch ein paar Wochen, NetherRealm will aber sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Daher findet noch im Juni ein erster Stress-Test für die Server des ultrabrutalen Prügelspiels statt. Ein anderer Stress-Test dürfte den Entwicklern ein Leak bescheren, der das gesamte Line-Up offenbart.

Nur wenig ist ärgerlich, als ein Release, der nicht rund läuft. In der Vergangenheit verärgerten so manche Spieler die Fans, weil die Server dem Ansturm der Massen einfach nicht gewachsen waren. NetherRealm scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und will sicherstellen, dass bei Mortal Kombat 1 alles rund läuft.

Zu diesem Zweck wird es eine Reihe von Online-Stress-Tests geben. Der erste Probelauf findet noch in diesem Monat statt, wie die Entwickler nun verkündeten. Genau genommen geht es bereits in der kommenden Woche los, vom Freitag, dem 23. Juni 2023 bis Sonntag, dem 25. Juni 2023 dürfen Auserkorene drauflos prügeln. Ob ihr erwählt wurdet, wird euch am 21. Juni 2023 per Mail mitgeteilt. Wenn ihr euch noch nicht beworben habt, dann könnt ihr das noch immer auf der offiziellen Homepage tun.

NetherRealm ist hierbei wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine Beta handelt. So heißt es seitens der Entwickler: "Der Zweck ist, unsere Online-Infrastruktur absichtlich zu belasten und mögliche Probleme vor dem Start des Spiels zu identifizieren. Der Test hat auch nichts mit der Mortal Kombat 1 Vorbesteller-Beta zu tun, die für August 2023 angekündigt wurde."

Final erscheinen wird Mortal Kombat 1 dann am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Welche Kämpfer alle vertreten werden, ist bisher nicht bekannt. Ein dicker Leak hat nun allerdings das vermeintliche komplette Roster bekannt gegeben. Dieses findet ihr nachfolgend, aber wie gesagt: Es handelt sich lediglich um einen Leak, bestätigt wurde seitens Warner Bros. oder NetherRealm noch nichts.

Hier nun die Launch-Kämpfer:

Havik

Reiko

Nitara

Li Mei

Ashrah

Sub-Zero

Scorpion

Smoke

Reptile

Liu Kang

Kung Lao

Raiden

Shang Tsung

Kitana

Mileena

Tanya

Sindel

Johnny Cage

Kenshi